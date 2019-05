Quagliarella è l’apoteosi del centravanti di razza

ilnapolista

(Di mercoledì 8 maggio 2019) I Top e i Flop della 35° giornata di Serie A Top(Sampdoria) con una doppietta, di buona fattura, raggiunge quota 25 nella classifica cannonieri. Spietato e cinico davanti al portieri, l’apoteosi deldi. Un piacere vederlo giocare cosi, in questa seconda giovinezza sportiva. Zapata (Atalanta) stagione memorabile per ilcolombiano. Nel primo tempo ha due palloni giocabili, uno lo sbaglia, l’altro lo trasformata in rete. Nel secondo tempo è prezioso nel difficile compito di mantenere la squadra alta. Ronaldo (Juventus) Volenteroso nel primo tempo, ma poco concreto. Nella ripresa ci prova di continuo, fino a trovare di testa la rete del pari. Giocando come sempre, al di sopra della media. Felipe (Spal) Ha buon gioco contro gli attaccanti del Chievo, davvero inconsistenti per non dire nulli, e, quando si proietta nell’area ...

