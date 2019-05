Navigator | 78 mila candidati per 3 mila posti | cosa succede ora

Reddito di cittadinanza - la carica di 79mila candidati per 3mila posti di Navigator : Candidature al di sotto delle 100-150mila previste dall’Anpal per partecipare alla selezione aperta a 60mila arpiranti navigator. Tra le regioni la Campania è prima con 13.001 candidati, tra le città in pole position Roma con 7.092, seguita da Nap0li (6.812)...

Concorso Navigator - arrivate 38mila candidature. Tutte le informazioni sulla procedura selettiva : Pubblicato il bando del Concorso Navigator, fino alle ore 12 dell’8 Maggio sarà possibile candidarsi tramite l’apposita procedura sul sito dell’Anpal. A pochi giorni dalla pubblicazione sono state ricevute già 38.052 domande, 13 volte i posti messi a bando. Dopo un breve accenno ai dati sulle prime candidature, approfondiremo il contenuto del bando sulle prove di selezione e fonriremo pratici consigli per la preparazione. La ...

Concorso Navigator 2019 : 38 mila domande arrivate - quando scade il bando : Concorso Navigator 2019: 38 mila domande arrivate, quando scade il bando scadenza fissata alle ore 12 dell’8 maggio 2019 per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione con in palio 3mila posti da Navigator. Navigator: c’è tempo fino all’8 maggio per candidarsi Sono già 38mila circa le candidature arrivate all’Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro) a due settimane dall’apertura del bando. Il 67% ...

Navigator - 3.000 posti e 38mila domande : 20.46 Sono oltre 38.000 le candidature arrivate all'Anpal per la selezione dei Navigator, le persone che dovranno assistere i centri per l'impiego nel guidare i percettori del reddito di cittadinanza nella ricerca di un'occupazione. Oltre i due terzi delle candidature per 3.000 posti arriva da donne, il 67%. A guidare la classifica regionale delle candidature la Campania (6.114), davanti a Sicilia (5.808) e a Lazio (4.840). Per accedere alla ...

Concorso Navigator Anpal : 38mila candidati - 67% donne - : A livello territoriale il maggior numero di domande, per la selezione di coloro che guideranno e assisteranno chi percepisce il reddito di cittadinanza nella ricerca di un'occupazione, è arrivato ...

Bando di concorso Navigator : presentate oltre 16 mila domande : ... scienze dell'economia, LM56 o 64/S,; scienze della politica, LM62 o 70/S,; scienze delle pubbliche amministrazioni, LM63 o 71/S,; scienze economico aziendali, LM77 o 84/S,; servizio sociale e ...

Concorso Anpal - giunte più di 16mila domande : ecco l'identikit dell'aspirante Navigator : Dall'esame dei diversi curricula, poi, risultano 2.521 laureati in Scienze economico-aziendali, 1.503 in Scienze della politica e 1.441 in Scienze dell'economia. Ricordiamo che, come spiegato nel ...

Ci sono già 16mila aspiranti Navigator in Italia : (Foto: Nicolò Campo/Lapresse) Mentre tra le polemiche e le sorprese sulle cifre cominciano ad arrivare i primi accrediti sulle card del reddito di cittadinanza, anche la macchina burocratica relativa alla selezione dei navigator è entrata in funzione. Secondo i dati forniti da Anpal sarebbero già oltre 16mila le candidature arrivate dalla data di pubblicazione del bando lo scorso 18 aprile. La scadenza per presentare la domanda è fissata per il ...

Ci sono già 16mila aspirati Navigator in Italia : (Foto: Nicolò Campo/Lapresse) Mentre tra le polemiche e le sorprese sulle cifre cominciano ad arrivare i primi accrediti sulle card del reddito di cittadinanza, anche la macchina burocratica relativa alla selezione dei navigator è entrata in funzione. Secondo i dati forniti da Anpal sarebbero già oltre 16mila le candidature arrivate dalla data di pubblicazione del bando lo scorso 18 aprile. La scadenza per presentare la domanda è fissata per il ...

RdC - Navigator : oltre 16mila candidati per 3 mila posti - boom al Sud : ... sono infatti 5781 i laureati in questa disciplina; seguono Scienze economico- aziendali con 2521, Scienze della politica con 1503, Scienze dell'economia con 1441 candidati. COSA FA IL Navigator - Il ...

RdC - Navigator : oltre 16mila candidati per 3 mila posti - boom al Sud : ... sono infatti 5781 i laureati in questa disciplina; seguono Scienze economico- aziendali con 2521, Scienze della politica con 1503, Scienze dell'economia con 1441 candidati. COSA FA IL Navigator - Il ...

Reddito di cittadinanza - 16mila candidati a Navigator : le richieste soprattutto dal Sud : Dal 18 aprile all'8 maggio si possono inviare le candidature per diventare navigator, il nuovo profilo professionale che guiderà i beneficiari del Reddito di cittadinanza nell'orientamento al lavoro. A oggi, secondo un comunicato dell'Anpal, sono arrivate 16.773 domande per partecipare alle selezioni, prevalentemente dalle regioni del Centro e, ancor di più, del Sud. Sarà possibile continuare ad inviare le domande per partecipare alle ...

Per Navigator arrivate 16mila domande : ANSA, - ROMA, 23 APR - Sono 16.773 i candidati per i 3 mila posti da navigator alle 2 di questa notte. A guidare la classifica regionale delle candidature la Sicilia - con 2477 candidati - subito ...

RdC - Anpal : oltre 16mila candidati Navigator - boom al Sud : Roma, 23 apr., askanews, - Sono 16.773 i candidati per i 3 mila posti da Navigator alle 2 di questa notte, 23 aprile 2019. È questo infatti il numero di coloro che hanno inoltrato la domanda per la ...