Michele Anzaldi | Imbarazzante lettera della Rai sul conflitto d' interessi del

(Di mercoledì 8 maggio 2019) “La Rai ha inviato alla commissione di Vigilanza unacon informazioni sballate e fuorvianti, pur di difendere l’indifendibiledidi Foa. Perché l’amministratore delegato Salini si è prestato a questa indegna sceneggiata? Chi lo consiglia così malamente? Il doppio incarico di Foa con la presidenza di Rai Com è contro la legge. LaRai cita alcuni precedenti di passate consiliature ma i precedenti valgono poco perché sono avvenuti in vigenza di altre leggi”. Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico e segretariocommissione di Vigilanza Rai,.“La riforma del 2015 - prosegue- norma per la prima volta i poteri del presidente. Sia la legge che il nuovo StatutoRai conseguente alle nuove disposizioni stabiliscono che al ...

