Keith Flint | dubbi sul suicidio | «Impossibile stabilirlo Potrebbe essere stato un

Non ci sono prove per dire che Keith Flint - il cantante dei Prodigy - si sia suicidato : Gli investigatori britannici che hanno condotto le indagini sulla morte di Keith Flint, il cantante dei Prodigy, hanno concluso che non ci siano prove a sufficienza per sostenere che si sia ucciso volontariamente. Flint era stato trovato morto dalla polizia nella sua casa

Funerali di Keith Flint : presenti moltissimi fan e la musica dei Prodigy : moltissimi fan dei Prodigy si sono dati appuntamento nel pomeriggio di ieri per dare l'ultimo saluto a Keith Flint, scomparso recentemente all'età di 49 anni. La cerimonia funebre si è tenuta in forma privata presso la St Mary’s Church a Bocking, nell’Essex. Moltissime persone si sono ritrovate già dalla mattina all'esterno della chiesa. L'appello della band Si sono tenuti nella giornata di ieri i Funerali per commemorare la morte di Keith Flint ...

Keith Flint dei Prodigy si è impiccato : Trovato senza vita lunedì scorso, Keith Flint si è suicidato impiccandosi. Sono stati rivelati ufficialmente i risultati dell'autopsia, con il cantante dei Prodigy, 49 anni appena, che ha deciso di farla finita nel pieno del tour della band. «La polizia si è recata nella sua casa, tutti i protocolli sono stati seguiti a norma, e la sua morte è stata ufficialmente confermata come non sospetta», ha ribadito la giudice per le indagini ...

