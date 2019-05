I prossimi a morire in Game of Thrones? Secondo noi Euron | Jamie e Cersei

wired

(Di mercoledì 8 maggio 2019) ATTENZIONE: spoiler sul terzo episodio dell’ottava stagione diofLa vita nella capitale Approdo del re comincia a farsi pericolosa, con l’approssimarsi dello scontro finale fra le due regine Daenerys e. In attesa del quinto episodio dell’ottava ed ultima stagione diof, Wired torna ad aggiornare le sue previsioni sul rischio di morte dei personaggi. L’ultima puntata non ha ucciso nessuno dei personaggi monitorati fin qui. I fan piangono però la fine di Missandei di Naath, schiava liberata da Daenerys e diventata sua interprete, amica e consigliera, e di Rhaegal, ildrago trafitto ed ucciso da un dardo. Per quanto riguarda i sopravvissuti, ecco le previsioni della redazione:Nella parte alta del grafico, quindi con un rischio di morte più basso, c’è chi è rimasto a Winterfell. Come Sansa Stark, ormai sempre più ...

