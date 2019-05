Gran Turismo | l' 8 maggio 1998 debuttava il mitico videogioco

Nuovo Gran Turismo 7 in uscita su PS5 al lancio - i rumor da Sony al 23 aprile : Diciamoci la verità, Gran Turismo 7 è uno dei videogame più attesi dagli appassionati di racing game. Nonostante il precedente Gran Turismo Sport non abbia convinto proprio tutti - soprattutto i piloti virtuali che si considerando dei veterani della saga made in Japan -, sono tantissimi ad essere incuriositi dalla prossima incarnazione del franchise di Polyphony Digital. Incarnazione mai annunciata ufficialmente dal team guidato da Kazunori ...

Viaggi e turismo : inizia una stagione di Grandi eventi a Tokyo : Nei mesi di aprile e maggio Tokyo è in fermento per uno dei periodi più festosi dell’anno: chi ha in programma un Viaggio nella capitale del Sol Levante avrà l’imbarazzo della scelta tra il ricchissimo calendario di appuntamenti che spaziano dalle tradizioni locali alle ricorrenze storiche, senza tralasciare la natura e la musica. Tra i momenti dell’anno più amati dai giapponesi spicca la Golden Week o “Settimana d’oro”, un periodo molto ...

Il prossimo Gran Turismo potrebbe presentare più contenuti offline : Durante il recente Paris World Tour, GTPlanet ha avuto l'occasione di scambiare qualche parola col creatore della serie Gran Turismo, Kazunori Yamauchi. Durante il pre-evento, Yamauchi ha dato qualche numero su GT Sport, spiegando che gli utenti che partecipano regolarmente ad eventi sono nettamente inferiori a quelli che gareggiano con meno costanza.Sulla base di questi numeri, Yamauchi ha spiegato com'è possibile ridurre il gap tra questi ...

Gran Turismo Sport si aggiorna con nuovi contenuti : A partire da oggi è disponibile la patch 1.36 per Gran Turismo Sport, la quale introduce come sempre non solo nuove vetture ma anche degli eventi, scopriamoli insieme. Gran Turismo Sport: Le novità dell’aggiornamento 1.36 L’aggiornamento porta con se svariati contenuti tra cui: Nuove Vetture Lamborghini Countach 25th Anniversary ’88 Ferrari 250 GT Berlinetta passo corto CN.2521 ’61 Lancia Stratos ...

Porsche 911 Carrera S Cabriolet - una supercar travestita da Gran turismo : Quando alla fine del 1982 arrivò sul mercato la prima Porsche 911 Carrera Cabriolet erano passati quasi venti anni dalla nascita del modello coupé. Un lungo periodo in cui a Zuffenhausen hanno percorso altre strade per evolvere la propria portabandiera. Da quel momento in poi, però, la Cabrio è diventata una colonna portante della gamma 911 e ha seguito uno sviluppo parallelo a quello delle versioni chiuse. Siamo venuti in Grecia per provare ...

Alla prima Nations Cup del FIA Gran Turismo Championship 2019 trionfa Nicolàs Rubilar : Pochi giorni fa è andata in scena la Manufacturer Series, mentre ieri abbiamo potuto ammirare la Nations Cup di FIA Gran Turismo Sport dove ha partecipato anche l'italiano Giorgio Mangano. Tuttavia è stato il cileno Nicolás Rubilar ad aggiudicarsi la pole position con una prestazione davvero incredibile.Ecco il contenuto del comunicato stampa che descrive cosa è successo durante l'evento:Il cileno Nicolás Rubilar (PSN ID: FT_NicoR) si è ...

GR Supra GT Cup : Toyota entra nel mondo dei videogame su Gran Turismo Sport : Toyota Gazoo Racing , dalla pista ai videogame con la GR Supra GT Cup . La divisione Sportiva del marchio Toyota, attualmente impegnata nel lancio della coupé Supra , QUI tutti i dettagli della nuova ...