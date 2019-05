Tangenti in Lombardia - Fontana indagato per abuso d'ufficio - : Anche il governatore risulta indagato nell'inchiesta della Dda di Milano, che ieri ha portato a 43 misure cautelari. La contestazione riguarda la nomina del suo "socio di studio" Luca Marsico a un ...

Attilio Fontana - il presidente della Regione Lombardia è indagato per abuso d'ufficio : Il governatore lombardo Attilio Fontana è indagato per abuso d’ufficio nella maxi inchiesta della Dda di Milano che ieri ha portato a 43 misure cautelari. Lo riporta stamani il Corriere della sera e la notizia è stata confermata stamani da fonti qualificate.La contestazione riguarda la nomina del suo ‘socio di studio’ Luca Marsico a un incarico in Regione Lombardia. Fontana potrebbe essere interrogato già ...

