Cambiamenti climatici | Abruzzo | si conclude il ciclo di lezioni all’Università

Grandine in arrivo - l’allarme di Coldiretti : “Sono i Cambiamenti climatici - l’Italia si sta tropicalizzando” : E’ allarme nelle campagne con l’arrivo di temporali con Grandine che è la piu’ temuta nelle campagne in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni di frutta e verdura nei campi. E’ quanto sostiene Coldiretti, precisando che nelle zone interessate dal maltempo sono particolarmente concentrate le coltivazioni di frutta e sono state stese a protezione le reti antiGrandine che tuttavia non ...

Cambiamenti climatici - ONU : “La distruzione della natura minaccia l’umanità” : La distruzione della natura minaccia l’umanità “almeno tanto quanto i Cambiamenti Climatici indotti dall’uomo“: sono le parole di Robert Watson, a capo della piattaforma intergovernativa ONU per le scienze e le politiche sulla biodiversità e i servizi ecosistemici. “Abbiamo una finestra di opportunità per agire prima che sia tardi“, ha spiegato il capo dell’Ipbes, innanzi a diplomatici di 130 nazioni che ...

Gli effetti dei Cambiamenti climatici sulla salute : “Un’apocalisse a fuoco lento” : Gli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute sono “un’apocalisse a fuoco lento: è qualcosa di cui non ci accorgiamo perché cresce lentamente. E’ come se fossimo delle rane che vengono messe a bollire, e poi alla fine si accorgono dell’impatto sulla salute quando è troppo tardi“: lo ha dichiarato Walter Ricciardi, presidente della Federazione Mondiale delle Società di Sanità Pubblica, e direttore del ...

Trento : cervelli di ghiaccio che si sciolgono per sensibilizzare sui Cambiamenti climatici : Invitare alla riflessione e non all’indifferenza sui cambiamenti climatici, questo l’obbiettivo. E per trasmettere il messaggio l’artista Marco Nones ha scelto di fa sciogliere dal sole, in piazza Duomo a Trento, i 120 cervelli di ghiaccio realizzati con un calco del Muse e poi collocati su altrettanti supporti con il legno degli abeti della val di Fiemme schiantati dalla tempesta Vaia a fine ottobre scorso. Sciolto il ...

Renne si adattano a Cambiamenti climatici mangiando alghe : A questa conclusione sono arrivati alcuni ricercatori guidati dal biologo Brage Bremset Hansen dell'Università Norvegese di Scienza e Tecnologia. I ricercatori hanno analizzato le feci di questi ...

Banksy firma la protesta di Londra contro i Cambiamenti climatici con un nuovo graffito : Fra le oltre 1100 persone fermate dalla polizia britannica in 11 giorni di proteste, happening e blocchi stradali o dei trasporti conclusasi ieri a Londra per denunciare "l'emergenza dei cambiamenti climatici" nessuno è stato identificato come Banksy. Ma il misterioso artista militante di Bristol ha lasciato traccia pure fra i partecipanti alle manifestazioni di Extinction Rebellion: il movimento ambientalista radicale che in questi ...

Cambiamenti climatici - già i romani ne sapevano qualcosa : nel II secolo l’estate più calda della storia : La fine dell’Impero romano fu determinata da cause politiche, sociali e, non ultime, da cause ambientali: molti ricercatori hanno confermato che dietro lo stravolgimento politico che portò alla fine di Roma non ci furono soltanto i barbari, ma anche e soprattutto le emergenze climatiche che tornavano a riproporsi ciclicamente. Vulcani, siccità, glaciazioni: furono queste le cause della fine della romanità.Continua a leggere

Le foreste italiane muoiono per i Cambiamenti climatici : La siccità, il gelicidio, gli incendi, le piogge abbondanti e i venti forti uccidono le foreste senza nessuna pietà. La tempesta Vaia dello scorso ottobre, con piogge e raffiche di vento oltre i 150 ...

I Cambiamenti climatici e il pesante impatto che avranno sull'economia mondiale : I cambiamenti climatici si faranno sentire sempre con più prepotenza sull'economia ed entro il 2300 il costo sarà di trilioni e trilioni di dollari

Cambiamenti climatici : ecco come si impoveriscono i Paesi poveri mentre si arricchiscono quelli già ricchi : Il surriscaldamento climatico, non è un problema relegato solo alla sfera naturale del nostro pianeta, a soffrire di questi Cambiamenti è anche l’economia. infatti il fenomeno favorirebbe la crescita dei Paesi ricchi e aggraverebbe lo stato di povertà di quelli più bisognosi. Questo è il dato che emerge da una ricerca condotta dalla Stanford University, citata dall’Independent, elaborata sui dati fra il 1961 e il 2010. Economie come ...

Global WarNing : i Cambiamenti climatici arrivano a Bologna : ... CHEAP street action, Bologna, via Irnerio , foto: Michele Lapini - courtesy: Michele Lapini / CHEAP, Come ti sei avvicinato a queste tematiche? Ho studiato cooperazione internazionale ed economia ...

Cambiamenti climatici : aumentano la diffusione dei superbatteri : Non solo eventi estremi come uragani, alluvioni e ondate di calore. I Cambiamenti climatici svolgerebbero un ruolo determinante anche nello sviluppo e nella diffusione dei superbatteri resistenti agli antibiotici. La conferma arriva da uno studio presentato nel corso del ventinovesimo Congresso Europeo di Microbiologia Clinica e Malattie Infettive, tenutosi ad Amsterdam. (altro…) The post Cambiamenti climatici: aumentano la diffusione ...

Greta a Roma : “Ascoltiamo la scienza e troviamo il modo di affrontare i Cambiamenti climatici” : “Non vogliamo i vostri selfie, ma le nostre speranze e i nostri sogni”. Le giovani generazioni che guardano al clima hanno il volto e le parole di Greta Thunberg, la sedicenne svedese da cui è partito il movimento globale di studenti che scendono in piazza per sensibilizzare sul tema gli adulti, soprattutto i politici e coloro che hanno il potere di prendere decisioni. Alla vigilia del climate strike italiano previsto per venerdì 19 ...

Cambiamenti climatici : i dati di “Grace” - miliardi di tonnellate di ghiaccio persi in Groenlandia e Antartide : Controllo ambientale e misura del campo gravitazionale terrestre: è questo il binomio sotteso a Grace (Gravity Recovery And Climate Experiment), missione Nasa-Dlr di osservazione della Terra lanciata il 17 marzo 2002 e completata il 27 ottobre 2017; in oltre 15 anni di attività, la coppia di satelliti ha svolto la sua attività di monitoraggio misurando i mutamenti nella forza della gravità della Terra e offrendo alla comunità scientifica dati ...