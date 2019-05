Visita ginecologica | serve sempre consenso informato

ilfogliettone

(Di martedì 7 maggio 2019) Ilallanon puo' mai essere dato per "implicito" dal medico che devere una paziente, nemmeno se le "manovre" eseguite sono clinicamente corrette. Lo sottolinea la Cassazione che ha annullato l'assoluzione, in appello, di un ginecologo che avevato in modo invasivo tre giovani donne senza chiedere il loro permesso, e ignorando le proteste. In primo grado il camice bianco era stato condannato a 6 anni per violenza sessuale. Per gli ermellini "ilesplicito e".Con questa decisione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del Procuratore generale della Corte di Appello di Torino contro il proscioglimento di Carlo G., medico ospedaliero a Novara, denunciato da tre giovani donne che, senza alcun bisogno ne' alcuna spiegazione, erano state sessualmente "stimolate" dal camice bianco che ha sostenuto di voler verificare ...

