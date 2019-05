Tav | la politica ci mette la sordina Ma tra poco tornerà e farà litigare parecchio

"Zone rosse - niente di nuovo. La solita politica della repressione e del controllo sociale. Ma sTavolta andiamo contro la Costituzione italiana". Intervento di Federico Giusti : Speravamo di non imbatterci piu' nelle zone rosse ma quel modello di controllo sulle città ha fatto scuola e torna a manifestarsi, con il Governo Giallo verde, nella sua sinistra essenza repressiva . ...

Donne e politica - anche il Tavolo Permanente delle donne contro Minutillo : Sesto Potere, - Forlì - 2 aprile 2019 - anche il Tavolo Permanente delle Associazioni contro la violenza alle donne di Forlì interviene con una nota sul caso del post dell'esponente regionale di ...

Paolo Palumbo - malato di SLA - inizia lo sciopero della fame : "La politica si preoccupa della Tav e non della SLA. Non lasciateci soli" : "Vi sporchereste le mani con il mio sangue?". Sono questa le parole contenute nel messaggio di Paolo Palumbo, ventunenne malato di SLA, postate su Facebook. Il ragazzo ha diffuso sui social un video per annunciare l'inizio dello sciopero della fame: "Ora mio fratello Rosario staccherà il PEG su mia espressiva richiesta". Il tubo che Rosario stacca è quello che permette a Paolo di nutrirsi ogni giorno: "In politica ci si domanda se ...

Pd - Zingaretti cita Moro : 'Ci esorTava a una politica non lontana dalla vita' : 'Ci serve un partito più in grado di essere percepito come amico, occorre un Pd che riprenda a fare politica riconoscendo anche i propri errori'.

Voci dal Villaggio Rousseau : «La Tav? Una mossa politica per mettere in difficoltà il Movimento» : 'Molto probabilmente è una mossa politica per mettere in difficoltà il Movimento cinque stelle', dichiara un attivista intervistato da Open. 'Il 75% dei politici italiani vuole fare la Tav perché ha ...

La Tav? Psicodramma nazionale Ma la politica torna in cattedra : Raramente un’opera infrastrutturale, più o meno importante è entrata nell’immaginario collettivo sotto le spoglie di uno psico-dramma nazionale, naturalmente quasi nessuno ne conosce il significato, l’entità e il progetto, oltre alle ovvie ricadute positive o negative in caso di realizzazione. Lo stesso super-esperto e in Italia oltre ad essere allenatori Segui su affaritaliani.it

la telt domani darà il via libera alla Tav : sarà necessario per non perdere 300 milioni di ... - Politica : 1 - UN ESCAMOTAGE LINGUISTICO E SI VA AVANTI PER I FONDI UE Alessandro Trocino per il 'Corriere della Sera' TAV TORINO LIONE La telt domani darà il via libera alla Tav. E l' utilizzo della ...

Il no al Tav? Figlio della miseria politica al governo. Parla Mulè : No Tav, no Triv, no Tap: a cosa porta la politica dei veti ideologici? Non credo vadano accomunati ai soggetti che in epoche passate hanno fatto battaglie fortemente ideologiche, perché sono figli di ...