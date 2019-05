Quando il grembiule indicava un ruolo

huffingtonpost

(Di martedì 7 maggio 2019) Io me lo ricordo il mio primo giorno di scuola.Con una mano stretta nella mano di mia mamma e l’altra che, di timidi saluti, si animava nell’incrociare gli ex compagni dell’asilo. Andavamo tutti incontro al nostro futuro, ognuno compìto nelle proprie aspettative, e tutti quanti ordinati e disciplinati nei grembiuli.Ero felice e avevo paura, come si è felici e si ha paura per alcune novità. Anche quelle belle.La felicità era tutta in quella cartella nuova bellissima verde di pelle con le fibbie dorate. Dentro c’erano il diario, l’astuccio a due scomparti: da una parte le due matite: HB e 2H, il temperamatite, le penne, il righello e la gomma, e dall’altra le dodici Caran d’ache con le punte lucide, quasi oleate.Quella era la dotazione iniziale di cui avrei dovuto avere buona cura per tutto l’anno. Era ...

