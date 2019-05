Met Gala | da Lady Gaga che fa lo strip-tease a Katy Perry in versione lampadario | i look

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2019)fa losulla scalinata del Met2019: la diva di “A Star is Born” si è sfilata tre outfit disegnate per lei da Brandon Maxwell per restare alla fine in reggiseno e mutandine, calze a rete e stivaloni con la zeppa – nero e rosa confetto il colore intonato al tema della serata – interpretando in questo modo lo spirito “esagerato” di “Camp: Notes on Fashion“, la mostra del Costume Institute che, complice la sponsorizzazione di Gucci, aprirà i battenti per tre mesi il 9 maggio al Metropolitan Museum di New York.Spettacolare ildi, che ha lasciato tutti di stucco presentandosi in, con un abito costruito come un grande candeliere con tanto di candele accese con lampadine a led. Accompagnata dalla figlia Bee Carrozzini, che ha optato per Alexander ...

