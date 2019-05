Marotta | «Plusvalenze decisive per essere competitivi»

calcioefinanza

(Di martedì 7 maggio 2019) Non solo dell’importanza dello stadio per far crescere i ricavi. Intervenuto al convegno “Le sfide del calcio italiano”, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, l’amministratore delegato dell’Inter ha parlato di altri aspetti e mezzi che devono contribuire a renderei club italiani. Tra questi, lesono sicuramente un punto fondamentale nei conti di …L'articolo: «per

HCE__ : RT @CalcioFinanza: #Marotta: «Plusvalenze fondamentali per il calcio italiano per essere competitivi» - CalcioFinanza : #Marotta: «Plusvalenze fondamentali per il calcio italiano per essere competitivi» -