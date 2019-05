Le dieci cose da sapere prima dell’uscita di Rage 2

nerdgate

(Di martedì 7 maggio 2019)2 è ormai prossimo all’uscita e per esser preparati al lancio del gioco mettiamo a fuoco gli elementi cardine su cui si base l’atteso prodotto nato dalla collaborazione tra Avalanche Studios e id Software e. A distanza di anni dal lancio del primo capitolo,2 vuole andare a riprendere alcuni tra sui elementi più noti e ben saldi rinnovandoli e ampliandoli grazie a numerose e interessanti novità che, fin dal giorno della presentazione, hanno catturato l’attenzione del pubblico e della stampa dedicata. PIÙ DI UN SEMPLICE POST-APOCALITTICO Di ambientazioni post-apocalittiche, nel mondo dei videogames e non solo, se ne sono viste ormai di tutti i colori ma, grazie a un ottimo lavoro di background,2porterà in dono al giocatore un mondo che, sebbene sia stato devastato a causa dell’impatto con un titanico meteorite, rappresenta ancora una metaforica fiammella di speranza ...

softheroo : RT @adorvharry: Valentina ha una presunzione ed una poca umiltà che mi lasciano senza parole. Non fa altro che buttare merda sugli altri, q… - Burletta12 : @AdrianaSpappa @zerocalcare A Roma vivevo 10 anni fa e ste cose si vedevano già. Per quelle saremmo dovuti interven… - wwwFILMit : Il corvo compie 25 anni, dieci cose che (forse) non sapevi sul cult con Brandon Lee -