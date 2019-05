Campo magnetico terrestre | individuato un fattore chiave per spiegarne il flusso

meteoweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) Ilfunge da ‘scudo’ per proteggerci dai venti solari, che altrimenti avrebbero reso impossibile la vita sulla Terra. Un nuovo studio, condotto da un team dell’Università di Yale, sembra averunper spiegare ildel: l’immiscibilità, che in chimica indica il comportamento particolare di due liquidi che non tendono a formare una miscela omogenea. Il fenomeno – spiega Global Science – è osservabile nella vita di tutti i giorni, ad esempio quando condiamo un insalata, quando l’olio e l’aceto tendono a separarsi.Gli scienziati di Yale hanno osservato che anche la fusione a temperature simili a quelle presenti nel nucleodi leghe di ferro contenenti silicio e ossigeno formerebbe due liquidi distinti.Gli esperimenti condotti fino ad oggi hanno riguardato fusioni di leghe metalliche ...

