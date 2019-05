Ultime Notizie Roma del 06-05-2019 ore 10 | 10

romadailynews

(Di lunedì 6 maggio 2019)dailynews radiogiornale Buongiorno della redazione l’informazione Gabriele Luigi in studio si sono fermati nelleore i lanci di Razzi da Gaza verso Israele l’esercito israeliano Che nottata colpito Trento obiettivi nella striscia di Gaza conferma il raggiungimento di età per il cessate il fuoco a partire dalle 7:00 ora locale le 6:00 di questa mattina in Italia la TV israeliana citando fonti palestinesi riferito che Israele si sarebbe impegnata a realizzare entro la settimana a tutti gli impegni concernenti la tregua con Gaza è che in merito ci sono garanzie dell’oro e dell’Egitto il cessate-il-fuoco stare ed entrambe le parti si impegnano al rispetto dell’Inter nel governo ha 48 ore del Consiglio dei Ministri sul caso Siri 5 Stelle non cessano di premere tu la lega per farvi mettere il Sottosegretario di Maio a kudaè forte solo con i deboli ...

