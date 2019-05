Truffa degli alpeggi d' oro | indagati due cremonesi

La banda degli spaccaossa : gambe e braccia rotte per Truffa re assicurazioni - anche un morto. «Ti fai rompere di nuovo?» : gambe e braccia fratturate apposta per truffare le assicurazioni : una tecnica collaudata da parte di una banda criminale a Palermo. Un morto, il tunisino Hadry Yakoub, trovato senza vita in...

Antonio Ricci contro Mediaset : “Manda in onda solo format usurati. Adrian? Truffa degli anziani e agli anziani - un buco nero” : Antonio Ricci, il “padre” di Striscia la Notizia, si è scagliato contro Mediaset e “e la sua tendenza masochistica a mandare in onda format usurati“. Lo ha fatto in un’intervista a “Italia Oggi“, in cui ha dato la notizia che da lunedì 15 aprile alla conduzione del suo tg satirico torneranno Gerry Scotti e Michelle Hunziker, al posto di Ficarra e Picone. “Ormai in prime time vanno solo reality e si ...