Raffica di controlli tra Tor Bella Monaca e Tor Vergata | 6 arresti

(Di lunedì 6 maggio 2019) Roma – Una nuovadia Roma dei Carabinieri della Compagnia di Frascati scattata nel pomeriggio di ieri, per protrarsi fino a notte inoltrata, ha portato all’arresto di 6 persone. Sorvegliate in modo particolare le note piazze di spaccio della zone: e’ proprio nelle zone battute dai pusher che i militari hanno fatto scattare le manette ai polsi di 4 persone – un senza fissa dimora originario della provincia di Cosenza e due romani di 23 e 33 anni, tutti con precedenti, e una ragazza di 30 anni, incensurata – sorpresi tra via Agostino Mitelli, via dell’Archeologia e via Tenuta di Torrenova a spacciare dosi di cocaina ed eroina.Gli altri arrestati sono 2 cittadini polacchi di 44 e 53 anni, entrambi con precedenti: gli uomini sono stati sorpresi dal personale di vigilanza della stazione della metro C Torre Gaia mentre stavano ...

