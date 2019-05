Radeon 7 | AMD lancia la sfida a RTX 2080 - recensione

eurogamer

(Di lunedì 6 maggio 2019) In quale momento storico il gaming in 4K è diventato attuabile senza troppi compromessi nelle impostazioni grafiche? Secondo noi, è iniziato tutto con l'arrivo della Titan X Pascal, nell'agosto del 2016, seguita da altri due prodotti di alto livello: la GTX 1080Ti e la Titan Xp. Nvidia ha raggiunto nuove vette in termini di performance grazie al suo processore GP102. AMD non ha avuto una risposta pronta e le schede RTX hanno alzato ulteriormente lo standard. Due anni e mezzo dopo il debutto del processore GP102, però, AMD sta perre una nuovadavvero competitiva che, nonostante sia priva delle ultime innovazioni nel campo della grafica per videogiochi, si sta dimostrando velocissima e dotata di una caratteristica più unica che rara: ben 16GB di memoria HBM2 ultra-veloce.Prima dei nostri test eravamo davvero scettici sulla possibilità che la7 potesse offrire la ...

