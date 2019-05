huffingtonpost

(Di lunedì 6 maggio 2019) Domenica prossima, cinque comunini andranno al ballottaggio, in quello che rappresenta l’ultimo mini-test elettorale prima dell’election day del 26 maggio. Ma è anche un mini-test politico, in un clima che se a livello nazionale appare incandescente, nell’isola è quanto mai in subbuglio.Se è vero che la Lega non è riuscita a sfondare nell’isola al primo turno, quel 10% circa di voti conseguiti rappresenta un tesoretto dal quale far partire la scalata al centrodestrano. Una vera e propria opa ostile, come conferma il fatto che al secondo turno nessuno dei cinque comuni vedrà una convergenza tra salviniani e forzisti. A Gela ci sarà uno scontro diretto tra Lucio Greco (36,3% al primo turno), sostenuto da un fronte trasversale Pd-FI senza simboli ufficiali, e Giuseppe Spata (30,6%) appoggiato da Lega, Udc e ...

rudyfc : Intese trasversali, patti nazionali, vecchie coalizioni: in #Sicilia è tutto saltato. Salvini, M5S, Miccichè, Zinga… - HuffPostItalia : Né gialloverde, né “nuovo Nazareno”: in Sicilia ognuno gioca la sua partita partita - merlino_ma : @patriziaprestip @PD_ROMA @PD_Lazio @PDRomaIX @romafaschifo @romatoday Però una volta i gabbiani mangiavano i pesci… -