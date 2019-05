Mediaset continua la sua espansione sul digitale terrestre Vicina all’acquisto del 45 e

davidemaggio

(Di lunedì 6 maggio 2019) Cine SonyProsegue l’disul. L’azienda del Biscione sarebbe vicinissima ad un accordo per l’acquisto dei canali 45 e 55, gestiti sinora da Sony Pictures Television con Pop e Cine Sony. Secondo Il Sole 24 Ore, mancherebbero solo gli ultimi dettagli per la chiusura della partita. Cedendo i due lcn all’emittente di Cologno, la multinazionale sancisce il proprio addio al settore in qualità di editore di canali.La notizia della vendita dei due canali era già circolata nei mesi scorsi e al riguardo si era parlato di un interessamento da parte di Viacom, De Agostini, Fox (in virtù della recente acquisizione di Disney) e della stessa, che sarebbe ormai prossima all’ottenimento degli spazi televisivi in questione, sebbene da Cologno nessuno si sia sbilanciato in tal senso.In particolare, il canale 45 (area ...

