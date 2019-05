La Roma sarebbe divisa tra Conte e Mourinho

Conte può tornare in Serie A : fra le pretendenti ci sarebbero Roma - Inter e Milan : Antonio Conte vuole la Serie A e un pezzo di Serie A sogna Antonio Conte. L'allenatore salentino, dopo un anno sabbatico, avrebbe deciso di tornare in pista e di farlo a casa sua, in Italia. Le pretendenti non mancano, dall'Inter di Marotta, ex dirigente ai tempi della Juventus di Conte, alla Roma che presto avrà come nuovo direttore sportivo Gianluca Petrachi, attualmente in forza al Torino e grande amico dell'ex CT azzurro (entrambi ...

Conte si sarebbe preso del tempo prima di replicare alla Roma : starebbe aspettando la Juve : In queste ore l'argomento più dibattuto tra i tifosi della Juventus è quello che riguarda il futuro di Massimiliano Allegri. Infatti, nonostante le parole del tecnico livornese e di Andrea Agnelli in molti pensano che la sua conferma non sia poi così scontata. Per questo motivo proseguono le voci che accostano alla panchina della Juve i nomi di Pep Guardiola e Antonio Conte. Il tecnico salentino a giugno probabilmente tornerà in pista e troverà ...

Torino - Cairo : 'Contatti Petrachi-Roma? Concorrenti per l'Europa - non sarebbe bello' : Gianluca Petrachi è il direttore sportivo del Torino ormai da 10 anni, tra gli artefici della crescita della società granata che ora è in lotta per la Champions League. Si fanno sempre più insistenti, ...

Petrachi Roma - Cairo sbotta : “Sarebbe grave - non ci voglio credere” : Petrachi Roma – “Dobbiamo giocare ogni gara con voglia e determinazione per far risultato, poi vedremo dove saremo arrivati”. Urbano Cairo non pone limiti al suo Torino, in corsa per un piazzamento in Europa. “Mancano cinque partite, siamo in dirittura d’arrivo – dice a Radio Montecarlo – La squadra c’è, il mister è fortissimo e […] L'articolo Petrachi Roma, Cairo sbotta: “Sarebbe ...

Cairo : «Contatto Roma-Petrachi? Spero di no - sarebbe conflitto di interessi» : Intervenuto ai microfoni di MC Sport , durante la trasmissione Maracanà , il presidente granata ha commentato le voci che vogliono Petrachi il prossimo anno alla guida della direzione sportiva del ...

Torino - Cairo : "Mazzarri - splendido. Roma su Petrachi? Non sarebbe bello" : Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è intervenuto a Radio Montecarlo Sport per commentare il rush finale di un campionato che vede i granata in piena corsa per l'Europa, anche quella della Champions: domenica sera ci sarà un fondamentale scontro diretto col Milan, al ...

Roma - obiettivo Champions League e per la panchina il sogno sarebbe Antonio Conte : La Roma di mister Ranieri è tornata con un punto dalla sfida di sabato sera a San Siro contro l'Inter di Luciano Spalletti, ma la convinzione è che la caccia al quarto posto utile per agguantare la Champions League sia più aperta che mai. La Roma a cinque giornate dalla fine del campionato continua ad avere nel mirino il quarto posto occupato dal Milan, reduce dal pareggio esterno a Parma, tenendo sotto controllo le squadre che la precedono, ...

Formula E - Massa : "Il podio a Roma sarebbe fantastico" : Inutile nasconderlo: sarà Felipe Massa il pilota più amato tra quelli che si schiereranno sulla griglia di partenza dell' E-Prix di Roma , settimo round stagionale del campionato di Formula E. Il ...

Stadio Roma; Caudo : “Fossimo rimasti - impianto sarebbe ora in costruzione “ : Roma – Giovanni Caudo presidente del III municipio di Roma, intervistato da Alessio Di Francesco di Radio Radio, è tornato a parlare del progetto Stadio della Roma a Tor di Valle. Presidente Caudo, lei può essere definito il papà dello Stadio della Roma a Tor di Valle, in un suo intervento sull’Huffington Post ha rivelato che se l’Amministrazione Raggi avesse voluto, avrebbe potuto recedere dal procedimento che avevate incardinato. E’ ...

Roma - Kluivert : 'A volte penso sarebbe bello essere ancora all'Ajax' : Roma - Kluivert ammette di avere qualche rimpianto nell'aver lasciato l'Ajax per la Roma : 'È stato meraviglioso vedere l'Ajax vincere contro il Real Madrid - ha detto l'attaccante giallorosso a Fox ...

Di Biagio si propone alla Roma : “in giallorosso nella prossima stagione? Sarebbe bellissimo” : Gigi Di Biagio è attualmente il tecnico dell’Under 21 della Nazionale italiana, in futuro però gradirebbe la panchina giallorossa Gigi Di Biagio è stato inserito nel listone di tecnici che a fine stagione potrebbe sedere sulla panchina della Roma. Ranieri è infatti stato ingaggiato come traghettatore, ma probabilmente vi sarà un nuovo capovolgimento in estate. Di Biagio quest’oggi ha espresso in conferenza stampa un certo ...

Nainggolan : 'Fossi rimasto a Roma con Monchi - ogni giorno sarebbe stata guerra mondiale' : Non si è comportato professionalmente nei miei confronti, un'ulteriore prova di quanto sia falso il mondo del calcio. Se mi avesse detto da uomo 'vogliamo venderti' , gli avrei risposto 'ok' . Invece ...

La Roma cambia volto con Ranieri : riprodurrà il modulo vincente del suo Leicester? Ecco come sarebbe l'11 : La Roma passerà nelle mani di Claudio Ranieri dopo la gestione Di Francesco ricca di alti e bassi, culminata con la debacle col Porto La Roma nella giornata di ieri ha deciso di esonerare Eusebio Di ...