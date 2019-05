Huawei P30 Pro è lo smartphone più performante di aprile secondo Master Lu

Huawei annuncia la modalità Dual View - in arrivo sui vostri Huawei P30 e P30 Pro : Huawei annuncia il rollout del nuovo aggiornamento per Huawei P30 e P30 Pro, che porta l'inedita modalità Dual View per la fotocamera su entrambi e una migliorata modalità ritratto per il secondo. L'articolo Huawei annuncia la modalità Dual View, in arrivo sui vostri Huawei P30 e P30 Pro proviene da TuttoAndroid.

Svolta pratica per la fotocamera di Huawei P30 Pro : la B153 porta la modalità doppia immagine : La recente presentazione dei vari Huawei P30 Pro e P30 non lo abbiamo potuto dire a proposito dello sviluppo software. Rispetto a quanto trapelato durante l'evento che ha svelato al mondo i due top di gamma, infatti, mancava un aggiornamento in grado di far esprimere loro tutto il ...

Sbucano le offerte 3 Italia per Huawei P30 Lite : il prezzo a rate : Non potevano mancare le offerte 3 Italia dedicate a Huawei P30 Lite, il device che potrebbe confermare le fortune della sua stirpe (non è un mistero che il produttore cinese abbia costruito il proprio impero soprattutto sui medio-gamma della serie Lite, in grado di combinare alla perfezione qualità e convenienza): sulla scia di quanto già predisposto da Wind, anche l'altra faccia della fusione ha inserito il dispositivo nel proprio listino ...

Un 5 maggio all'insegna di Huawei P30 Lite e P20 Lite : il prezzo torna a far parlare di sé : Stiamo vivendo nuovamente un weekend interessante per quanto concerne la possibilità di acquistare device che in Italia sono diventanti o stanno diventando molto popolari, come nel caso dei vari Huawei P30 Lite e P20 Lite. Come spesso avviene in queste circostanze, anche oggi 5 maggio troviamo Amazon in prima fila nel proporci delle soluzioni che potrebbero fare la differenza. Proviamo dunque ad esaminare le due proposte, in modo da comprendere ...

Acquistando Huawei P30 Lite entro il 26 maggio in regalo gli auricolari Huawei FreeBuds lite e contenuti su Huawei Video : Chi acquisterà Huawei P30 lite entro il 26 maggio riceverà in regalo gli auricolari Huawei FreeBuds lite e oltre 30 euro di contenuti cinema per Huawei Video

Il prezzo più basso per il Huawei P30 Lite con Wind : meno di 5 euro al mese - tutte le condizioni di vendita : Siamo ufficialmente nel primo weekend di vendita del Huawei P30 Lite in Italia. Più che normale che si cerchi il prezzo più basso per il dispositivo più piccolo della nuova serie ammiraglia Huawei P30 ma che include (nella sua scheda tecnica) un gran numero di specifiche interessanti e come sempre, per un valore commerciale alla portata di molte tasche. Dopo aver esaminato le prime offerte sugli store relative al device (in particolare per ...

Samsung Galaxy A40 e Huawei P30 Lite entrano nel listino di Wind e Tre : Wind e Tre hanno aggiornato i propri listini di smartphone acquistabili a rate, che accolgono ora anche Samsung Galaxy A40 e Huawei P30 Lite

Smartphone Android in offerta oggi 2 maggio : Huawei P30 - Nokia 7 Plus - Motorola One - Xiaomi Mi A2 e Samsung Galaxy S10 Plus : oggi sono in offerta Huawei P30, Nokia 7 Plus, Motorola One, Xiaomi Mi A2 e Samsung Galaxy S10 Plus. C'è qualcosa che fa al caso vostro?

Ecco come avere la registrazione delle chiamate di P30 Pro su molti Huawei con EMUI 9 (no root) : È possibile registrare le chiamate su molti altri Huawei come P30 o Mate 20 Pro con la EMUI almeno in versione 9 senza neppure tirare in ballo il root

Mobile mania sul volantino Mediaworld : a rate piccole Huawei P30 Pro - P30 Lite e Samsung Galaxy S9 Plus : Vera e propria Mobile mania sul nuovo volantino Mediaworld he si focaliza da oggi 2 maggio e fino al prossimo 8 maggio sulla categoria smartphone, proponendo il pagamento a rate di tutta la nuovissima serie Huawei P30 (e dunque del modello standard, Pro e anche Lite) ma anche di due ex ammiraglie Samsung sempre appetibili come il Galaxy S9 Plus ma anche il Galaxy Note 8. La catena di elettronica dunque punta s device di certo di alta fascia, ...

TIM Party vi regala uno Huawei P30 al giorno fino al 12 maggio : TIM mette in palio uno Huawei P30 al giorno: c'è tempo fino al prossimo 12 maggio 2019 per tentare la fortuna con la campagna promozionale TIM Party.

Aggiornamento Huawei P30 Pro EMUI 9.1.0.153 con la modalità Fotocamera doppia vista : Huawei P30 Pro si aggiorna con la EMUI 9.1.0.153 e introduce una nuova funzione che aumenta la potenza della Fotocamera. Come usare smartphone Huawei con la modalità Fotocamera doppia vista.

Bella spinta dal volantino Unieuro del 3 maggio a Huawei P30 Lite - Mate 20 Lite e S9 : prezzi bomba : Comincia alla grande il mese per tutti coloro che sono alla costante ricerca di opportunità in un mercato come quello degli smartphone, alla luce del nuovo volantino Unieuro in fase di lancio dal 3 maggio. Occasione utile per cominciare a valutare la possibilità di puntare su Huawei P30 Lite, senza dimenticare Mate 20 Lite e Samsung Galaxy S9, che dal 2018 ad oggi hanno riscontrato un discreto successo in Italia. Proviamo dunque ad identificare ...

Huawei ha inserito una pubblicità della serie P30 al termine di Avengers : Endgame in alcuni cinema : Con una sapiente mossa pubblicitaria Huawei ha inserito una breve della serie Huawei P30 al termine dei titoli di coda di Avengers; Endgame.