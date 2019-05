Di Maio | non si farà alcuna manovra correttiva

Caso Siri - Di Maio : «Non necessario cdm - ma la spaccatura c'è» : «Non credo che si debba arrivare al voto, ma in ogni Caso la spaccatura è già evidente sul Caso Siri perché vede sulla corruzione delle sensibilità differenti. Il contratto di governo ha ancora da ...

Caso Siri - Luigi Di Maio : Spaccatura con Lega è evidente - noi sulla mafia non transigiamo : Luigi Di Maio è tornato a parlare della polemica sul Caso di Armando Siri, sottosegretario leghista indagato per corruzione: "La cosa più importante ora è rimuoverlo perché getta delle ombre su tutto il governo - ha commentato il capo politico del Movimento 5 Stelle - Con la Lega sensibilità differenti, noi sulla mafia non possiamo transigere".

Siri - Salvini minaccia M5s : "Tappatevi la bocca - è l'ultimo avviso" ma Di Maio replica : "Con la corruzione non si sta zitti" : Nodo della discordia un "cinguettio", poi rimosso, su pescherecci italiani nel mirino dei libici. Interno: "La Trenta faccia il ministro" e la Difesa: "Fate campagna elettorale"

Caso Siri - Di Maio : 'Niente crisi di governo se non la apre la Lega' : Il leader M5s, Luigi Di Maio, esclude una crisi di governo "a meno che non sia la Lega a chiederla dopo il voto in Consiglio dei ministri" sul Caso Siri. Il vicepremier spiega che "la spaccatura nel ...

"Tappatevi la bocca - è l'ultimo avviso" : Salvini sfida il M5s - ma Di Maio non ci sta : Nessuno poteva immaginare che l'indagine che riguarda il sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, e...

Alitalia - Di Maio non chiude ad Atlantia : "Ma non si illuda sulla revoca delle concessioni" : MILANO - L'eventuale ingresso di Atlantia nella cordata destinata a risollevare le sorti di Alitalia è una partita separata dalla questione relativa al Ponte Morandi e alla possibile revoca delle ...

Di Maio : "Non ci tappiamo la bocca" : Vicepremier contro. " Stufo di insulti da alleati, io non rispondo. Questo governo andrà avanti cinque anni basta che la smettano di chiacchierare, perché le parole hanno un peso" afferma Matteo ...

Di Maio : "Siri? Spero non si arrivi al voto in Cdm" (VIDEO) : Luigi Di Maio ospite della puntata di oggi di 1/2h in più su Rai 3. Il vicepresidente del Consiglio ha risposto alle domande di Lucia Annunziata, che lo ha incalzato per prima cosa su uno dei casi più caldi per la maggioranza di governo, le dimissioni di Armando Siri. Il sottosegretario leghista, nonostante la richiesta di fare un passo indietro da parte del premier Giuseppe Conte, prende ancora tempo e il rischio è che la maggioranza vada a ...

Caso Siri - Salvini 'Non abbandono uomini con cui ho fatto un pezzo di strada'. Di Maio 'Matteo forte con i deboli - abbia coraggio' : Non si placa lo scontro all'interno del governo gialloverde sul Caso Siri, il sottosegretario indagato per corruzione di cui il M5s reclama da giorni le dimissioni. Ma il vicepremier Matteo Salvini, ...

Luigi Di Maio : "Su Siri la Lega non arrivi alla conta in Cdm" : “Dico a Salvini: è bello fare il forte con i deboli, ma questo è il momento del coraggio”. Luigi Di Maio a Mezz’ora in più interviene sul caso Siri e manda un messaggio chiaro all’alleato di governo: “La Lega non si deve assumere la responsabilità di arrivare al voto su Armando Siri in Consiglio dei ministri”. E se, invece, la questione dovesse finire sul tavolo del cdm e ...

Luigi Di Maio e Giulia Sarti - fine oscena e sospetto bomba : 'Perché non l'ha espulsa. Ricatto grillino?' : La 'tentazione' di Luigi Di Maio e il brutto, bruttissimo sospetto su Giulia Sarti . Secondo il Giornale , il leader del Movimento 5 Stelle avrebbe intenzione di 'graziare' la deputata grillina ...