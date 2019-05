Ambiente | in 15 spiagge trovati 1 136 rifiuti ogni 100 metri

meteoweb.eu

(Di lunedì 6 maggio 2019) Più di 11metro di spiaggia, diforma, genere e dimensione.che continuano a invadere i nostri litorali a causa della cattiva gestione a terra, di sistemi di depurazioni inadeguati o dell’abbandono consapevole. A confermarlo sono i dati finali di “Se butti male… Finisce in mare!”, la seconda edizione del progetto educativo di Lege Corepla – il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica – che in questi mesi ha coinvolto e visto impegnati 4.000 tra studenti, educatori, volontari e cittadini in Campania e Puglia.Quindici gli arenili monitorati nelle due regioni – per una superficie complessiva di 35.850quadrati: in totale è stata trovata una media di 1.136100lineari di spiaggia. Nello specifico in Campania sono state monitorate 8(9.750per una media ...

