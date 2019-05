A Gaza tregua in atto | l' esercito di Israele conferma

huffingtonpost

(Di lunedì 6 maggio 2019) L’israeliano ha annunciato “il ritorno alla normalità nelle retrovie israeliane”. La mossa dell’rappresenta un’implicitadel raggiungimento di un’intesa per il cessate il fuoco a. In precedenza anche la televisione al-Aqsa di Hamas aveva annunciato un cessate il fuoco a partire dalle 4.30 locali.Non si hanno ancora molti particolari sull’intesa raggiunta, tuttavia la tv israeliana - citando fonti palestinesi - ha riferito chesi sarebbe impegnata a realizzare entro una settimana tutti gli impegni concernenti lacone che in merito ci sono garanzie dell’Onu e dell’Egitto.Il cessate il fuoco - secondo quanto riporta Haaretz - sarà reciproco ed entrambe le parti si impegnano al rispetto dell’intesa. La Radio militare ha detto che l’accordo indiretto ...

