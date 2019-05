Serie D | Girone D | Modena e Pergolettese in C se…

lanotiziasportiva

(Di domenica 5 maggio 2019) Scopriamo tutte le possibili combinazioni per la promozione diretta inC nell’intenso duello all’ultima giornata traAlla vigilia dell’ultimo turno di campionato,comandano la classifica delD appaiate a quota 70. In caso di arrivo a pari punti le due formazioni disputeranno lo spareggio domenica 12 maggio. Al momento non è ancora stata assegnata una sede ufficiale da parte della Federazione, ma l’ipotesi più probabile è quella dello Stadio ”Garilli” di Piacenza.La situazione delDLo spareggio verrà scongiurato in tutte le altre combinazioni di risultati: in caso di vittoria o pareggio dele sconfitta della, o viceversa, la vincente andrà direttamente inC. A entrambe basta un solo punto in più per vincere il campionato e salire in terzaIldi ...

