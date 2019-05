TelevideoRai101 : Salvini:Siri?Almeno un rinvio giudizio - GiacomoGnutti : #Salvini: “Per le dimissioni di #Siri servirà almeno un rinvio a giudizio”. Dal punto di vista del diritto, caro… - Fabio_Pivetta : Imposta Google Maps, e vedi se riesci ad andare a lavorare almeno una volta, visto quello che succede a Napoli e in… -

non vede all'orizzonte una crisi di governo, ma sul travagliato caso del sottosegretario leghista Siri non fa marcia indietro:"Che ci sia almeno un. Non si dice una condanna in terzo grado, ma nemmeno può bastare l'apertura di un'indagine basata su una telefonata tra due persone che parlano di una terza...".In caso contrario, avverte dalle pagine del Corriere, "la democrazia corre dei rischi". Quanto al governo, il leader leghista non ha dubbi: "Noi andiamo avanti".(Di domenica 5 maggio 2019)