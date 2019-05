Rai | il servizio su commemorazione a Predappio in onda anche su Rainews24 | l’ad Salini

ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2019) Non è ancora concluso il caso delsulla manifestazione dei nostalgici aandato insul Tgr Rai dell’Emilia Romagna e che ha portato, dopo le polemiche, alle dimissioni del caporedattore Antonio Farnè. Il video infatti è andato in– una sola volta – su. Per questo motivoRai Fabrizioha chiesto una relazioneal direttore del canale all news Antonio Di Bella chiedendogli di chiarire l’accaduto. La rappresentanza sindacale (cdr) dei giornalisti diha fatto sapere che “l’errore – dovuto a svista e non certo a una scelta editoriale – è stato tempestivamente segnalato dal cdr alla direzione. Il direttore ha ribadito al cdr il profilo antifascista della testata”.Foa, a margine di un incontro al Festival della Tv a Dogliani, ha affermato che sulladel Duce mandata in ...

