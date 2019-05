Il punto Lega e M5S litigano su tutto Le mosse del Quirinale dopo le Europee

Sondaggi - Lega resta prima. M5s ha un punto più del Pd. Per il 48% degli elettori il governo dura anche dopo le europee : La Lega resta il primo partito, il Movimento 5 stelle continua ad essere sopra al Pd. Il governo, invece, incassa il gradimento del 43% degli elettori. Per la maggioranza, tra l’altro, l’esecutivo sopravviverà alle elezioni europee. È quello che emerge da un Sondaggio di Emg Acqua presentato oggi ad Agorà, su Raitre. Il Carroccio è stabile sopra i trenta punti percentuali: è 32,2%, in crescita dello 0,9% rispetto alla settimana ...

Giuseppe Conte e Armando Siri : 'Lo saprò far scollare dalla sedia'. Lega e M5s - siamo a questo punto : 'saprò farlo scollare dalla sedia'. A parlare è Giuseppe Conte e l'argomento è Armando Siri , sottosegretario grillino indagato per corruzione. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto il suo allontanamento ...

Giuseppe Conte e Armando Siri : "Lo saprò far scollare dalla sedia". Lega e M5s - siamo a questo punto : "saprò farlo scollare dalla sedia". A parlare è Giuseppe Conte e l'argomento è Armando Siri, sottosegretario grillino indagato per corruzione. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto il suo allontanamento immediato, Matteo Salvini gli ha confermato fiducia. E proprio di fiducia parla il premier dalla Cina:

Sondaggi Europee - l’inchiesta in Umbria trascina giù il Pd. A Lega e M5s litigare fa bene : guadagnano mezzo punto a testa : La sfida interna tra i due partiti di maggioranza fa riguadagnare un punto all’area di governo, dopo un periodo non molto facile. Il Pd, che sotto i colpi dell’inchiesta sulla sanità in Umbria, ne perde un po’ più di mezzo. A 40 giorni dalle elezioni Europee l’istituto Swg fotografa così le tendenze degli schieramenti politici. Ciò che salta all’occhio è che i litigi tra le forze di governo pagano: le quotidiane ...

Sondaggi elettorali SWG - sia Lega che M5S crescono di mezzo punto : Sondaggi elettorali SWG, sia Lega che M5S crescono di mezzo punto La sentenza dell’ultimo dei Sondaggi elettorali di SWG è chiara. La maggioranza avanza e il PD arretra. Entrambi i partiti di governo sembrano mettere da parte le battute di arresto delle ultime settimane nelle intenzioni di voto e mettono a segno una crescita che combinata ha pochi precedenti negli ultimi mesi. E questa volta interessa entrambi allo stesso modo. ...

Sondaggi - testa a testa Tra Pd e M5s : dem avanti di un soffio. La Lega perde un punto in una settimana : Nuovo sorpasso seppur di un soffio: uno 0,1% che nei Sondaggi praticamente non esiste. L’ultima rivelazione di Swg per il Tg de La7 conferma però che il Pd è vivo: e in vista delle europee potrebbe “scippare voti” al Movimento 5 stelle, ormai stabilmente a dieci punti di distanza dai risultati delle politiche del 2018. Ancora in testa la Lega che però perde un punto rispetto a una settimana fa. Secondo Swg il partito di Matteo ...

Lady Diana - il medico legale : 'La ferita mortale era molto piccola - ma in un punto fatale' : , il dottor Shepherd ha pubblicato un libro, Unnatural Causes , in cui ha raccontato diversi dettagli su un evento tragico che ha commosso il mondo, quello della morte di Lady Diana , deceduta in un ...

Lady Diana - il medico legale : «La ferita mortale era molto piccola - ma in un punto fatale» : «Se Lady Diana avesse avuto la cintura di sicurezza allacciata, probabilmente sarebbe sopravvissuta. Ad ogni modo, è stata molto sfortunata per le circostanze in cui ha trovato la...

Lady Diana - il medico legale : «La ferita mortale era molto piccola - ma in un punto fatale» : «Se Lady Diana avesse avuto la cintura di sicurezza allacciata, probabilmente sarebbe sopravvissuta. Ad ogni modo, è stata molto sfortunata per le circostanze in cui ha trovato la...

Sondaggi elettorali Index : la Lega perde un punto - il M5S sorpassa il Pd : Sondaggi elettorali Index: la Lega perde un punto, il M5S sorpassa il Pd È pesante il calo registrato dalla Lega nell’ultimo Sondaggio Index Research per Piazza Pulita andato in onda giovedì 4 aprile. Secondo la rilevazione, il Carroccio ha perso in una settimana quasi un punto percentuale scendendo al 33,6%. Bloccare i porti e fare la voce grossa contro i migranti sembra non portare più voti. I cittadini vogliono altro: crescita ...

Il punto di non ritorno nel rapporto tra Lega e M5s : È vero, in politica vale il detto “mai dire mai”. Però potrebbe essere arrivato a un punto di non ritorno il rapporto di governo tra Lega e M5s. Lo si evince da più di un segnale, cui dà corpo la Repubblica con il titolo d'apertura che suona così: “La Lega abbagliata dal potere”. Tra virgolette, certo, nel senso che il giudizio viene attribuito direttamente al vicepremier pentastellato Luigi Di Maio, per il quale “il problema non è Tria, il ...

Sondaggi elettorali EMG - la Lega cresce di quasi un punto : Sondaggi elettorali EMG, la Lega cresce di quasi un punto La Lega veniva posta da EMG insolitamente bassa nelle proprie rilevazioni rispetto a quanto la stimavano gli altri istituti. Con l’ultimo dei suoi Sondaggi elettorali il livello del partito di Salvini si alza e si avvicina alla media. crescendo del 0,9% in una settimana e portandosi al 31,8% A rimetterci come sempre il Movimento 5 Stelle, che dopo l’ennesima sconfitta ...

Agorà - il senatore grillino Licheri si fa ridere dietro in diretta : 'Il M5s batte la Lega - punto. Quando...' : In fondo tra i grillini c'è speranza: hanno compreso i meccanismi elettorali amministrativi dopo 10 anni in politica e a sei dal loro botto nazionale. Complimenti.

Agorà - il senatore grillino Licheri si fa ridere dietro in diretta : "Il M5s batte la Lega - punto. Quando..." : E non ci vogliono stare. I grillini non accettano il verdetto delle regionali in Basilicata e se Luigi Di Maio ricorda che il Movimento 5 Stelle è il primo partito (omettendo il dettaglio del crollo dal 44% delle politiche al 20% attuale, in un anno), è naturale che il resto della truppa combatta me