lanazione

(Di domenica 5 maggio 2019) Hanno chiamato ladi Stato, non c'è stata violenza, come purtroppo raccontano tanti casi di cronaca nera soprattutto ai danni di ragazze islamiche che vogliono vivere come le loro coetanee ...

PCOcchiobello : Ci teniamo a ringraziare tutti i cittadini che nella giornata di oggi ci hanno aiutati nelle attività segnalando al… - PisaVivaDiNotte : «Aiuto, nostro figlio beve birra»: genitori islamici chiamano la polizia - La Nazione - magicaGrmente22 : Ben vengano genitori presenti piuttosto che assenti e rispettosi dei noi poliziotti :) «Aiuto, nostro figlio beve… -