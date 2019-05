Serie C | il quadro playoff e playout del Girone A

calcioweb.eu

(Di sabato 4 maggio 2019) Si è concluso oggi ilA dellaC. Entella che opera il sorpasso sul Piacenza all’ultimo respiro e vola inB. Delineato ildel gruppo A.Virtus Entella promossa inPiacenza al secondo turno fase play-off nazionalePisa al primo turno fase play-off nazionaleArezzo al secondo turno fase play-offPro Vercelli, Siena, Carrarese, Pro Patria, Novara, Alessandria ai play-offCuneo e Lucchese ai play-outACCOPPIAMENTI PRIMO TURNO PLAY-OFFPro Vercelli-AlessandriaSiena-NovaraCarrarese-Pro PatriaACCOPPIAMENTI PLAY-OUTCuneo-LuccheseL'articoloC, ildelA CalcioWeb.

CalcioWeb : #SerieC, gli accoppiamenti del primo turno di #playoff e #playout del #GironeA - flamminiog : RT @GeorgeSpalluto: Cecchinato vs Schwartzman Seppi vs Monfils Fognini vs Edmund Questo il sorteggio degli ???? a Madrid. Questo invece il qu… - Maxbellocco3 : RT @mariofabianodv: Più grande è il boss, più piccolo è il suo nascondiglio. Alla fine muoiono tutti in un metro quadro. Grandissima serie… -