Non si sta facendo nulla per salvaguardare il lavoro a Porto Tolle

Alberto Urso criticato su Radio 105. “Speriamo di Non sentirlo piu”. I fan protestano. Leggi cosa è accaduto : Alberto Urso è il candidato numero uno alla vittoria di Amici 18, ma in Radio è stato stroncato pesantemente. E non stiamo parlando di una Radio qualsiasi, bensì di Radio 105, partner di Amici... L'articolo Alberto Urso criticato su Radio 105. “Speriamo di non sentirlo piu”. I fan protestano. Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Di Maio : “Da 70 giorni senza giunta - Sardegna ostaggio di guerra tra bande. Non votiamoli mai più” : Il vicepremier Luigi Di Maio ad Alghero per un mini tour che lo porterà in giro per la Sardegna per sostenere i candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni europee e amministrative ha attaccato la Lega, sia sul caso Siri che sulla lunga gestazione della giunta sarda: “Questa terra è ostaggio delle guerre tra bande politiche, mancano ancora sei o sette assessori regionali, questo significa votare il centrodestra, votare le accozzaglie. ...

Cipro-Turchia : Anastasiades - invio nave turca in Zee cipriota "Non facilita ripresa dialogo" : ... nonostante la nostra volontà politica". Anche il governo di Nicosia ha condannato fermamente la condotta della Turchia in operazioni di perforazione e di esplorazione di idrocarburi all'interno ...

Ancelotti : «Non credo che il vuoto al San Paolo sia per le prestazioni del Napoli» : Durante la conferenza Ancelotti si è espresso anche sulla questione del malessere dei tifosi e sul record di presenza negativo previsto per Napoli-Cagliari. «Avere lo stadio pieno è un obbiettivo importante, credo che non sia stata colpa delle prestazioni perché lo stadio non è stato pieno anche quando vincevamo, credo che sia un problema più complesso e non legato ai risultati della squadra» L'articolo Ancelotti: «Non credo che il vuoto al San ...

Ancelotti in conferenza : “Domani possiamo raggiungere gli 80 punti per chiudere bene la stagione. Insigne resterà. Cessioni scelte già fatte. Non mi interessa fare il manager. Su Lozano - Trippier - Barella e lo Stadio…” : conferenza stampa di Carlo Ancelotti alla vigilia di Napoli-Cagliari La conferenza stampa di Carlo Ancelotti tecnico del Napoli, dal centro di Castel Volturno: Perché Napoli-Cagliari è importante? “Perché abbiamo l’opportunità di conservare il secondo posto, raggiungere gli 80 punti e chiudere bene la stagione. La squadra dà segnali positivi, continua ad essere brillante, senza segnali di stanchezza, e proveremo a chiudere ...

MotoGp – Una curva intitolata a Valentino Rossi? Il Dottore Non ha dubbi : la risposta è esilarante : Valentino Rossi esilarante: il parere del Dottore all’idea di avere una curva di un qualche circuito a lui intitolata Sono in corso le qualifiche del Gp di Jerez de la Frontera, Valentino Rossi guarda dai suoi box la Q2, dopo non essere riuscito a concludere nei migliori due posti la Q1 del Gp spagnolo. Mentre i fan del Dottore vivono un momento di sconforto, un video sta diventando virale sui social. Si tratta del debrief Yamaha dei ...

MotoGp – Terribile caduta per IanNone a Jerez - gli aggiornamenti del Dottor Zasa sulle condizioni di Andrea : “ecco come sta” : Gli aggiornamenti sulle condizioni di Andrea Dovizioso dopo la Terribile caduta nella quarta sessione di prove libere del Gp di Jerez de la Frontera Brutta caduta per Andrea Iannone nella quarta sessione di prove libere del Gp di Jerez de la Frontera: il campione di Vasto è stato protagonista di un Terribile incidente che gli impedisce di camminare per il forte dolore. Niente qualifiche per il pilota Aprilia, che è stato subito trasportato ...

Ancelotti conferma Insigne : 'Vuole restare. Trippier e Lozano ci piacciono. Barella Non è nei nostri piani' : Sullo sfondo c'è la sfida con il Cagliari al San Paolo. Carlo Ancelotti non la sottovaluta: 'Vogliamo chiudere bene la stagione centrando gli 80 punti. Dobbiamo blindare il secondo posto e quindi ...

Perché il dollaro resta forte Nonostante la svolta Fed sui tassi : Il biglietto verde resta in rialzo rispetto alle sue principali controparti nonostante la politica espansiva della Fed ma secondo molti gestori c’è da aspettarsi un deprezzamento nel prossimo futuro...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Annabelle fa credere a Denise di Non essere figlia di Christoph! : Fino a dove può spingere l’amore per un padre e la rivalità con una sorella? Nel caso di Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) molto molto lontano! Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore la bionda figlia di Christoph (Dieter Bach) è infatti al centro della scena, grazie ad un perfido intrigo che stravolgerà ogni equilibrio in casa Saalfeld… Ecco dunque cosa accadrà nella quindicesima stagione di Sturm der Liebe! Tempesta d’amore, anticipazioni ...

Fiorentina - Corvino ridimensionato Non ci sta - : Più poteri a Vincenzo Montella e meno a Pantaleo Corvino. Secondo quanto riferisce il Corriere Fiorentino, sarebbe questa l'intenzione di Andrea Della Valle dopo la stagione da incubo che la ...

Ronaldo Non merita questa Signora : P er fortuna di Allegri c'è Cristiano Ronaldo. Ma è perla per i maiali. La Juventus trova il pareggio con un gol del suo fuoriclasse trascurato dal gioco indisponente dei suoi colleghi. Il Torino ha ...

Pescava ricci di mare Nonostante il divieto - sanzionato un crotonese : Crotone - nonostante il divieto in vigore nei mesi di maggio e giugno, è stato sorpreso mentre Pescava ricci di mare nelle acque antistanti a Crotone. Per questa ragione i militari della Capitaneria ...