Navarro in pole a Jerez

Moto2 - risultato qualifiche GP Spagna 2019 : Jorge Navarro è in pole position - Bulega 5° davanti a Baldassarri : Lo spagnolo Jorge Navarro si conferma in stato di grazia dopo il sorprendente podio di Austin e conquista la prima pole position della carriera in Moto2 nel Gran Premio di Spagna 2019, quarta tappa stagionale del Motomondiale. Il portacolori della Speed Up ha firmato il record della pista di Jerez de la Frontera con un notevole 1’41″182 ottenuto nelle prime battute del Q2, rifilando 91 millesimi al connazionale iberico Alex Marquez ( ...