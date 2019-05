I cittadini non votano perché cambiano i governi non la loro vita Parla Prezworski

Cantù - Salvini fa il comizio nella piazza della ‘ndrangheta e ‘dimentica’ di citarla. E i cittadini : “Su questo non parliamo” : Matteo Salvini arriva a Cantù all’ora di pranzo per lanciare la volata alla candidata sindaca leghista, ma dal palco di piazza Garibaldi, già teatro delle estorsioni e dei pestaggi dei rampolli della ‘ndrangheta, non pronuncia la parola mafia: “Stiamo lavorando su tre dossier al Ministero: la droga, le truffe agli anziani e i maltrattamenti nei confronti degli animali”. Parole che vengono accolte con un’ovazione dai tanti militanti e cittadini ...

D'Uva (M5S) ad Affari : "Niente crisi I cittadini non vogliono vedere liti" : "Da parte del MoVimento nessuna crisi di governo, abbiamo preso un impegno con gli italiani e sappiamo che c'è tanto lavoro ancora da fare e lo vogliamo portare a termine. E poi non penso che Salvini voglia ritornare con Berlusconi". Lo...

Salvini sul 'Salva Roma' : regali non ne facciamo - no a cittadini di serie A e B : 'regali a qualcuno non ne facciamo. Non ci può essere un intervento salva-Raggi quando ci sono tanti comuni italiani in difficoltà e che hanno bisogno. O si aiutano tutti oppure non ci sono cittadini ...

Il 57% dei cittadini non sa per chi votare alle Europee : ... 47%,, seguita da migrazione, 32%,, debito pubblico, 20%, ed economia, 16%,. In generale - a giudizio dell'ECFR - queste potrebbero essere le prime elezioni del Parlamento europeo veramente ...

Roma - Salvini : “Lega a conquista Lazio? cittadini meritano città meglio gestite. Non serve scienziato per pulire città” : “Lega alla conquista del Lazio? No, non abbiamo niente da conquistare, però ci sono tanti Romani e Cittadini del Lazio che meritano città più pulite e più ordinate, più efficienti e più sicure, meglio gestite. Un weekend per girare Roma. Occorre uno scienziato per portare via la monnezza e a pulire la città? E poi le metropolitane, i parcheggi e la manutenzione delle strade. Non stiamo parlando di grandi progetti, ma della cura ...

‘Ndrangheta - Gratteri : “Non la combattiamo solo noi magistrati - ma anche i cittadini con l’impegno nel sociale” : Estesa su cinque continenti e con un sistema radicato, la ‘ndrangheta è una delle organizzazioni più antiche e più sviluppate a livello internazionale. Con le sue origini ottocentesche, come hanno spiegato durante il Festival internazionale del giornalismo di Perugia il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, e il giornalista e saggista Antonio Nicaso, presentando il loro libro Storia segreta della ‘Ndrangheta. ...

Il padre di Stefano : "L'Italia non tutela i suoi cittadini" : Una morte assurda e un movente incredibile non bastavano. Ora il papà di Stefano Leo sa anche che l’omicida reo confesso del delitto del figlio quel maledetto giorno avrebbe dovuto essere in carcere e non ai Murazzi, in riva al Po, a uccidere. Stefano, 34 anni, sarebbe stato accoltellato a morte da Said Mechaquat solo "perché era felice" secondo la spiegazione fornita dal killer ai magistrati. ...

Bloccata la sperimentazione del 5G a Bruxelles : "I cittadini non sono cavie" : Bloccata la sperimentazione del 5G a Bruxelles, mancano informazioni tecniche e indicatori sanitari . Il dubbio riguarda il rispetto degli standard di emissione.

5G - Bruxelles blocca la sperimentazione. Ministra dell’ambiente : ‘I cittadini non sono cavie - servono standard di sicurezza’ : Doveva essere la città apripista in Belgio per il 5G, e invece Bruxelles è diventata la prima a bloccare la più avanzata tecnologia per l’Internet ultraveloce. A deciderlo è stata Céline Fremault, ministro dell’Ambiente della regione di Bruxelles. “Sto lavorando al dossier da luglio, tenendo in considerazione una serie di indicatori sanitari essenziali – ha detto – ma oggi mi è chiaro che per me è impensabile ...

Taverna : cittadini Torre Maura non sono razzisti - condivido esasperazione : Roma – “Quello che sta accadendo nel VI Municipio di Roma e’ strumentalizzato da forze politiche che non rappresentano il pensiero dei residenti. A Torre Maura non ci sono razzisti e lo dimostra il fatto che quello e’ il Municipio con il piu’ alto numero di presidi di accoglienza di tutta Roma e che la convivenza e’ sempre stata pacifica”. Lo scrive su facebook Paola Taverna (M5s), vicepresidente del ...

Rom - Salvini sta con i cittadini : "Basta soldi a chi non fa nulla" : No alle violenze. Ma no anche a "scaricare sulle periferie" i problemi delle città. La rivolta degli abitanti di Torre Maura, periferia Est di Roma, irrompe in politica, incendia il dibattito e divide - ancora - Lega e M5S.Le posizioni dei due partiti sono distanti anche sulla gestione fatta nella Capitale dei rom. Ieri pomeriggio una sessantina di nomadi sono stati accompagnati nel centro di accoglienza di via Codirossoni. I cittadini se ne ...

