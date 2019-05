Con una Cadillac finiscono nella piscina di un hotel

Flavio Briatore Contro il reddito di cittadinanza : 'È una cazz***'. E dà un'alternativa : 'Il reddito di cittadinanza è una cazzata' . Con questa battuta Flavio Briatore boccia l a misura voluta dal governo per favorire l'occupazione a chi gli chiede un parere dal suo punti di vista, di ...

Siri - Conte : "Nessuna Conta in cdmImpegno per tutta la legislatura" : Governo in bilico e a un passo dalla crisi? "Tutte false notizie", assicura il premier Conte. "Non ci sarà alcuna conta in Consiglio dei ministri", scandisce. "Stiamo tutti lavorando, siamo tutti concentrati a lavorare. Siamo tutti determinati a portare avanti questa esperienza di governo, quindi non raccogliete false notizie, false dichiarazioni" Segui su affaritaliani.it

Caso Siri - Conte frena : "Nessuna Conta in Cdm" - : Resta alta la tensione tra Carroccio e M5s. Il capo dei 5 stelle: "Non si può far cadere il governo per una poltrona". Il ministro dell'Interno: "L'esecutivo durerà, sfidiamoci sulle cose che ...

Siri - Conte : "Nessuna Conta in cdmImpegno per tutta la legistratura" : Governo in bilico e a un passo dalla crisi? "Tutte false notizie", assicura il premier Conte. "Non ci sarà alcuna conta in Consiglio dei ministri", scandisce. "Stiamo tutti lavorando, siamo tutti concentrati a lavorare. Siamo tutti determinati a portare avanti questa esperienza di governo, quindi non raccogliete false notizie, false dichiarazioni" Segui su affaritaliani.it

Cagliari - Maran in Conferenza : “Contro il Napoli ci vuole una grande prestazione senza cali di tensione. Serviranno tre doti! Sulla formazione…” : La conferenza stampa di Rolando Maran tecnico del Cagliari Rolando Maran, tecnico del Cagliari ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli: “Il rinnovo fa piacere, è un attestato di forte stima da parte del presidente. Continuiamo un percorso che ci ha portati fin qui con le idee chiare, crescere sarà stimolante. Dobbiamo continuare a crescere consolidando le basi su cui proseguire: ci aspettano ...

Siri - Conte : "Nessuna Conta in cdmImpegno per tutta la legistratura" : Governo in bilico e a un passo dalla crisi? "Tutte false notizie", assicura il premier Conte. "Non ci sarà alcuna conta in Consiglio dei ministri", scandisce. "Stiamo tutti lavorando, siamo tutti concentrati a lavorare. Siamo tutti determinati a portare avanti questa esperienza di governo, quindi non raccogliete false notizie, false dichiarazioni" Segui su affaritaliani.it

Siri - Conte : 'Nessuna Conta in cdmImpegnati per tutta la legistratura' : Governo in bilico e a un passo dalla crisi? "Tutte false notizie", assicura il premier Conte. "Non ci sarà alcuna conta in Consiglio dei ministri", scandisce. "Stiamo tutti lavorando, siamo tutti concentrati a lavorare. Siamo tutti determinati a portare avanti questa esperienza di governo, quindi non raccogliete false notizie, false dichiarazioni" Segui su affaritaliani.it

Siri - Conte : "Nessuna Conta in cdmImpegnati per tutta la legistatura" : Governo in bilico e a un passo dalla crisi? "Tutte false notizie", assicura il premier Conte. "Non ci sarà alcuna conta in Consiglio dei ministri", scandisce. "Stiamo tutti lavorando, siamo tutti concentrati a lavorare. Siamo tutti determinati a portare avanti questa esperienza di governo, quindi non raccogliete false notizie, false dichiarazioni" Segui su affaritaliani.it

Il finale della quarta stagione di Gomorra mostra che la famiglia può esser una Condanna : Dietro a tutti i suoi morti ammazzati, dietro a cadaveri che raramente trovano degna sepoltura, Gomorra è stata sempre una serie sulla famiglia: su padri che non comprendono i sogni dei figli, su figli che non comprendono i bisogni dei padri. In questa guerra, che da generazionale diventa criminale, vince chi ha più consapevolezza, chi riesce a essere lucido e spietato nelle situazioni più sconvolgenti e complicate. Prima di ...

Siri - Conte adesso frena euro "Nessuna Conta in Cdm" : Il premier Giuseppe Conte prova a far calare la tensione che sta esplodendo nel governo. Il caso Siri agita e non poco i gialloverdi e di fatto mette a serio rischio la stessa tenuta del governo. Dopo ...

Usa - esplosione in una fabbrica di siliCone : 4 feriti e 3 dispersi : esplosione in un impianto di silicone in Illinois. Il bilancio preliminare e’ di quattro feriti e tre dispersi. Lo riporta la Cnn citando le autorita’ locali. L’esplosione e’ avvenuta nella fabbrica AB Specialty silicones a Waukegan, a 60 chilometri da Chicago. L'articolo Usa, esplosione in una fabbrica di silicone: 4 feriti e 3 dispersi sembra essere il primo su Meteo Web.

Ballando Con le stelle - la Confessione scandalosa di Guillelmo Mariotto : "Sono stato una mignotta" : "Sono stato una gran mignotta". Guillelmo Mariotto racconta al sito Gay.Tv il suo passato turbolento fatto d'eccessi. "Da quando mi relaziono con lo Spirito Santo, non ho più bisogno di nulla. Sono il primo a rimanere sbigottito da questo mio periodo lontano da passioni conturbanti, ma sono seriamen

Amministrative - Forza Italia presenta i candidati al Consiglio comunale di Forlì : Forlì è fanalino di coda, l'ultima ruota del carro in Romagna, la sua voce stenta ad affermarsi ai tavoli della sanità delle infrastrutture, dell'economia. E tocca a noi garantire il cambiamento, ...

LIVE Cecchinato-Garin 2-6 - Semifinale Atp Monaco 2019 in DIRETTA : il cileno Conquista il primo set! Serve una reazione da parte del siciliano! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Semifinale dell’Atp 250 di Monaco tra Marco Cecchinato e Cristian Garin. C’è tanto fermento in Germania per la prima dei due penultimi atti, in cui sono presenti ben due italiani. L’Italia del tennis continua a sognare ed incantare il circuito dunque, tanto da poter immaginare una possibile finale tricolore: Ceck si confermerà in forma? Berrettini riuscirà a seguirlo nel possibile ...