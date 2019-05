Calciomercato Sampdoria | si pensa al futuro | preso un giovane talento tedesco

calcioweb.eu

(Di sabato 4 maggio 2019) Primo tassello per ladel prossimo anno. La squadra blucerchiata ha praticamente chiuso l’acquisto di un difensore, bruciando sul tempo altri club europei. Si tratta del 21enne difensore Julian Chabot. Affare che si dovrebbe chiudere sulla base di 3,5 milioni di euro. Il difensore del Groningen, in Olanda ha collezionato 28 presenze segnando un gol; potrebbe essere l’erede di Joachim Andersen, difensore centrale e gioiello dellache piace ai molti club disposti ad investire oltre 40 milioni per il danese.SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sullaL'articolo, sialunCalcioWeb.

