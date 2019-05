4 5 maggio - ' DIO ARRIVERA' ALL' ALBA' dedicato alla poetessa dei Navigli | Alda Merini a

Oroscopo 6 maggio : giornata grandiosa per l'Acquario - scintille per Gemelli : In questo nuovo inizio di settimana, in questa giornata di lunedì 6 maggio, i pianeti Venere e Mercurio continueranno il loro movimento verso il segno dell'Ariete, rendendo i nativi del segno stanchi e confusi. Plutone e Saturno transiteranno verso il segno del Sagittario, che avranno una giornata non all'altezza delle aspettative. Infine, Nettuno si sposterà nel segno dei Pesci, andando a confondere le idee al lavoro per i nativi del segno. ...

Mentre ero via - ultima puntata : anticipazioni episodio finale 9 maggio : Ultimo appuntamento con Mentre ero via, la fiction con Vittoria Puccini nei panni della protagonista Monica: l’appuntamento è per la prima serata di giovedì 9 maggio, ovviamente su Rai1. Dopo la pausa per le festività pasquali, la serie scritta da Ivan Cotroneo (l’ideatore anche del grande successo che è stata La compagnia del cigno) e Monica Rametta ha ripreso la sua corsa per gli ultimi due appuntamenti: dopo il penultimo episodio ...

Radio Radicale : Bernardini - 'dal 21 maggio impossibile assistere a sedute parlamentari' : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - "Dal prossimo 21 maggio saremo impossibilitati ad assistere alle sedute parlamentari". E' la denuncia di Rita Bernardini, coordinatrice della Presidenza del Partito Radicale, incontrando la stampa a Palermo. "Non se ne occupa nessuno- dice - Il consiglio d'Europa condan

Manduria - Taranto - Omicidio Stano : in carcere anche i 2 maggiorenni : I l gip del Tribunale di Taranto non ha convalidato i fermi, ritenendo non sussistente il pericolo di fuga, dei due maggiorenni coinvolti nell'indagine sulle violenze compiute ai danni di Antonio ...

È successo in TV – 2 maggio 2011 : l'esordio di Uman Take Control - il reality allo sbando (VIDEO) : Oggi siamo di fronte ad uno dei reality show più brevi della storia di Mediaset (e non per suo volere). Stiamo parlando di Uman Take Control un esperimento voluto da Italia 1 ma dal destino triste, un epilogo (quasi) prevedibile visto il suo meccanismo poco televisivo, per quanto ci sia un onorevole obiettivo: coinvolgere il pubblico nella totalità del suo format essendo un programma completamente interattivo.I protagonisti del programma ...

1 maggio Taranto - l’operaio Ilva : “Accordo di settembre è stata una violenza - nostra vita vale più dio 70mila euro” : “L’accordo del 6 settembre sull’Ilva è stata una violenza, ha portato alla morte della classe operaia. Si è raggiunto senza un’ora di sciopero e si sono mandate a casa 1600 persone. E non è stato risolto il problema dell’occupazione”. È il messaggio che un operaio Ilva, Raffaele Cataldi, ha voluto mandare dal concerto del 1 maggio di Taranto. Il lavoratore da ottobre, dopo l’accordo siglato al Mise, si ...

Studio - mangiare da soli è una delle maggiori cause di infelicità : mangiare da soli, a volte, può essere un’esperienza rilassante: si può masticare a bocca aperta, esagerare con le quantità di cibo o infischiarsene di qualsiasi regola del galateo. Farlo regolarmente, però, può contribuire a renderci tristi e infelici. È quanto ha rilevato un sondaggio condotto dalla Oxford Economics, dal quale è emerso che su 8.250 cittadini britannici, le persone che mangiano da sole presentano un punteggio di 7,9 punti ...

NoiPa - importo stipendio mese di maggio online : Il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, rende noto come sia già visibile l’importo dello stipendio relativo al mese di maggio per il personale docente e Ata. A questo proposito, viene ricordato come la piattaforma dedicata ai lavoratori della Pubblica Amministrazione ha creato un’apposita funzione, denominata ‘Consultazione pagamenti’, attraverso la quale sarà possibile verificare l’importo netto degli ...

Mentre ero via anticipazione ultimo episodio del 9 maggio : la famiglia Grossi smascherata : Grande successo per la serie televisiva targata Rai, Mentre ero via. La fiction purtroppo è arrivata alla fine e il 9 maggio verrà trasmessa l'ultima puntata. Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno hanno conquistato il pubblico di Rai 1 e quest'ultimo non vede l'ora di scoprire chi è il vero colpevole della morte di Gianluca e Marco. Monica con l'aiuto di Stefano è vicina alla verità ma Riccardo non smette di depistarla. Mentre ero via, Monica e ...

1 maggio - a Milano il presidio dei rider sotto la sede di Glovo. FOTO : 1 Maggio, a Milano il presidio dei rider sotto la sede di Glovo. FOTO Alcune decine di persone si sono trovate in viale Monza per chiedere un incontro con i dirigenti della società. Tra fumogeni e striscioni, hanno portato le borse con cui consegnano il cibo a domicilio e una bicicletta incidentata. GLI ...

NoiPa cedolino maggio : l'importo dello stipendio è già visibile : Anche per il mese di maggio 2019, dalla fine del mese precedente è possibile conoscere l'importo del proprio stipendio. Dal 30 aprile, infatti, tutti i docenti e gli appartenenti al personale ATA ancor prima che venga caricato il cedolino, possono conoscere l'ammontare netto della loro retribuzione accedendo all'area "Consultazione pagamenti". stipendio di maggio 2019: l'importo dello stipendio è visibile su NoiPa Numerosi docenti e appartenenti ...

Scaletta del Concerto del Primo maggio a Roma - con Ambra Angiolini e Lodo Guenzi in diretta radio - tv e streaming : La Scaletta del Concerto del Primo Maggio a Roma regalerà 8 ore di musica senza interruzioni con la conduzione di Ambra Angiolini e Lodo Guenzi per la seconda edizione consecutiva. Come di consueto, la manifestazione sarà promossa dal tris di sindacati congiunti per l'occasione, CGIL, CISL e UIL. La produzione e l'organizzazione è invece affidata a iCompany. La regia è invece di Cristiano D’Alisera, con i testi di Massimo Martelli, Giorgio ...

