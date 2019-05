Ultime Notizie Roma del 03-05-2019 ore 19 | 10

Napoli - le Ultime dall’allenamento : buone notizie per Ancelotti : Mattinata di allenamento per il Napoli in vista del posticipo di domenica sera al San Paolo contro il Cagliari. Lorenzo Insigne è completamente recuperato dal problema muscolare e contro i sardi potrebbe essere in campo dal primo minuto al fianco di Mertens. Potrebbe toccare infatti a Milik riposare a meno che Ancelotti non voglia riproporre il capitano a sinistra lasciando invariato l’attacco delle ultime sfide. In caso ...

Ultime Notizie Roma del 03-05-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione venerdì 3 maggio spazio all’informazione in Giuliano Ferrigno Matteo Salvini attacca i giudici del tribunale di Bologna che hanno accolto il ricorso di due richiedenti asilo contro il decreto sicurezza imponendo al comune di iscrivervi all’anagrafe una sentenza vergognosa se qualche giudice vuole fare politica dice e cambiare la legge per aiutare gli immigrati in lasci il ...

Ultime Notizie Roma del 03-05-2019 ore 17 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno contestazioni a Modena in attesa dell’arrivo di Matteo Salvini per un comizio elettorale tra un gruppo di centinaio di manifestanti al presidio del centro sociale spazio Guernica all’ingresso del parco novità per il lancio di sassi contro le forze dell’ordine che hanno risposto con una carica una persona è stata fermata ragazzi ...

Calciomercato Serie A : Icardi-Juventus - le Ultime notizie : Calciomercato Serie A: Icardi-Juventus, le ultime notizie Nuove notizie sul fronte Calciomercato. L’asse Inter-Juventus, storicamente forgiato sulla rivalità dentro e fuori dal campo, questa volta potrebbe condurre ad una clamorosa trattativa. Dopo una fase di stallo nelle ultime settimane, infatti, la Beneamata e la Vecchia Signora avrebbero ufficialmente riaperto la trattativa per la cessione ai bianconeri di Mauro ...

Ultime Notizie Roma del 03-05-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli sentenza vergognosa qualche giudice vuole fare politica e cambiare le leggi per aiutare gli immigrati lascio il tribunale si candidi con la sinistra ovviamente terremo ricorso contro questa sentenza intanto invito tutti i sindaci a rispettare come Ovvio la legge lo dice il Ministro dell’Interno Matteo Salvini commentando una sentenza del tribunale ...

Ultime Notizie Roma del 03-05-2019 ore 15 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli sentenza vergognosa se qualche giudice vuole fare politica e cambiare le leggi per aiutare gli immigrati nasce il tribunale si candidi tu alla sinistra ovviamente terremo ricorso contro questa sentenza intanto invito tutti i sindaci a rispettare come Ovvio la legge lo dice il Ministro dell’Interno Matteo Salvini commentando una sentenza del ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Betoniera impazzita a Roma - 3 maggio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi: una Betoniera impazzita ha travolto a Roma una ventina di auto e quattro passanti. Forse un malore, 3 maggio 2019,

Ultime Notizie Roma del 03-05-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli sentenza vergognosa se qualche giudice vuole fare politica e cambiare le leggi per aiutare gli immigrati lascio il tribunale si cambi di colla sinistra ovviamente terremo ricorso contro questa sentenza intanto invio tutti i sindaci a rispettare come odio la legge lo dice il Ministro dell’Interno Matteo Salvini commentando una sentenza del tribunale ...

Ultime Notizie Roma del 03-05-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Sottosegretario Armando Siri si deve dimettere lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla vicenda adesso col segretario leghista indagato per corruzione con te ha fatto sapere che questa è la sua dal CDM ho sempre dimenticato ha detto il premier per questo governo un altro tasso di etica pubblica nel caso di specie il ...

Ultime Notizie Roma del 03-05-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Sottosegretario Armando Siri si deve dimettere lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla vicenda adesso col segretario leghista indagato per corruzione con te ha fatto sapere che questa è la sua dal CDM ho sempre dimenticato ha detto il premier per questo governo un altro tasso di etica pubblica nel caso di specie il ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Morto l'attore Peter Mayhew - 3 maggio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. E' Morto Peter Mayhew, attore celebre per aver interpretato Chewbacca della saga di Star Wars, 3 maggio 2019,

Ultime Notizie Roma del 03-05-2019 ore 12 : 10 : Roma Daily News radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli ridurre le tasse è l’unico modo per far ripartire il paese il reddito di cittadinanza non far ripartire l’Italia l’ho detto il vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini in una conferenza stampa con il premio un mese Viktor orban Quando verrà estesa la flat Tax a tutti i lavoratori per me per la lega anche domani e spero che non ...

Ultime Notizie Roma del 03-05-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli ridurre le tasse è l’unico modo per far ripartire il paese il reddito di cittadinanza non far ripartire l’Italia l’ho detto il vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini in una conferenza stampa con il premier ungherese Viktor orban Quando verrà estesa l’app la tazza tutti i lavoratori per me per la lega anche domani e ...

Ultime Notizie Roma del 03-05-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il gip del tribunale di Taranto non ha convalidato i Fermi di due maggiorenni coinvolti nell’indagine sulle violenze compiute ai danni di Antonio sano Il 66enne di Manduria morto il 23 aprile Ma hai messo nei confronti di 2 indagati un’ordinanza di custodia cautelare in carcere il giudice è così condiviso il quadro accusatorio della ...