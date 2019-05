Spalletti | Icardi? Qui si veste da Inter

Spalletti : “Foto osé di Icardi? All’Inter è vestito in modo corretto” : Le parole di Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Udinese, in programma domani sera. L’allenatore nerazzurro ha esordito parlando del caso che ha coinvolto Icardi, immortalato in alcuni scatti hot insieme alla moglie Wanda Nara negli ultimi giorni: “Fastidio per le foto di di Icardi? Quando è qui è sempre vestito nella maniera corretta e a me interessa ...

Udinese-Inter - Spalletti ammonisce : “sarà come uno scontro diretto. Futuro con Icardi? Ecco cosa dico” : L’allenatore nerazzurro ha presentato in conferenza stampa il match con l’Udinese, fondamentale nella corsa alla Champions League “Dobbiamo affrontare queste partite fin da subito nella maniera giusta, andare a lottare a casa di una squadra che deve raggiungere la salvezza a 4 giornate dalla fine è come uno scontro diretto per il livello di difficoltà. Abbiamo una partita difficile per l’importanza ...

Marotta attende offerte per Icardi - nel frattempo rassicura Spalletti : Marotta si trova tra due fuochi, la cessione di Icardi o la cessione del tecnico Luciano Spalletti.Prendi Mauro Icardi e l’Inter: chiamasi guerra di posizione, strategia di comunicazione firmata Wanda Nara se preferite. Il punto è preparare una pista d’atterraggio comoda, che possa venir buona in qualsiasi caso. E prendi pure Luciano Spalletti, che incassa un assist di Beppe Marotta, una giocata del tipo: «L’allenatore del prossimo anno? C’è ...

Tiki taka - Wanda Nara e la frecciatina contro Antonio Cassano : "Via Icardi? Tu sei amico di Spalletti" : Nuovo siparietto a Tiki taka su Canale 5 tra Antonio Cassano e Wanda Nara, ancora una volta sul futuro di Mauro Icardi e dell'Inter. Nell'ultima puntata del programma di Pierluigi Pardo, la moglie e procuratrice dell'attaccante argentino ha confessato di non aver saputo prima che Luciano Spalletti a

Inter - Wanda Nara : «Se Spalletti resta 100 anni - Icardi ne resterà 150» : MILANO - ''Se Spalletti dice che resterà cento anni all' Inter , allora Icardi ne resterà 150 perché è più giovane'' . Lo afferma, con un sorriso, nella notte a Tiki Taka, Wanda Nara , moglie e agente ...

Inter - Wanda Nara : “Spalletti resta 100 anni? Icardi 150” : Nella notte a Tiki Taka, Wanda Nara moglie e agente dell’attaccante Mauro Icardi, afferma che il bomber argentino resterà all’Inter: “Se Spalletti dice che resterà cento anni all’Inter, allora Icardi ne resterà 150 perché è più giovane”. Antonio Cassano, anche lui ospite della trasmissione, auspica invece un addio dell’argentino e di Perisic. Gli risponde Wanda sicura: ”Do un’anteprima a te e ...

Inter - Icardi-Lautaro : Spalletti riapre il duello : Icardi e Lautaro, Lautaro e Icardi. Luciano Spalletti ha di fatto riaperto ieri sera un ballottaggio che sembrava chiuso e che a questo punto durerà fino a fine stagione. Da un lato l'esigenza di non ...