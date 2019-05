Parigi 2024 – Test olimpico del Kite-Foil a Campione del Garda

Notre-Dame - dal CIO 500mila euro per le Olimpiadi di Parigi 2024 : Vedo un messaggio forte sul modo in cui i Giochi olimpici sono sempre sinonimo di unione e puntano a mettere lo sport al servizio dell'umanità " Secondo Estanguet il movimento olimpico "ha voluto ...

Olimpiadi Parigi 2024 - il CIO donerà 500mila euro per il restauro di Notre-Dame : Il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso di donare 500mila euro per il restauro della Cattedrale di Notre-Dame dopo l’incendio divampato pochi giorni fa che ha portato al crollo della guglia e che ha comportato diversi danni. A comunicare l’intenzione è stato il Presidente Thomas Bach che ha informato Tony Estanguet, Presidente del Comitato Organizzatore delle Olimpiadi di Parigi 2024, tramite una lettera come riporta ...

Olimpiadi - il CIO dice ok a 4 nuovi sport per Parigi 2024 : nuovi sport Olimpiadi Parigi – Il Comitato Esecutivo del CIO ha accettato la proposta, avanzata dal Comitato Organizzatore di Parigi 2024, relativamente all’inserimento di 4 nuove discipline (breakdance, surf, arrampicata e skateboard) nel programma olimpico della XXXIII edizione dei Giochi Olimpici Estivi. «Tutti e quattro gli sport proposti sono chiaramente in linea con l’Agenda 2020 […] L'articolo Olimpiadi, il CIO ...

Olimpiadi Parigi 2024 : il Comitato Esecutivo del Cio accetta la proposta di quattro nuovi sport. L’approvazione finale a dicembre 2020 : Ci sono novità sul fronte nuovi sport alle Olimpiadi Estive di Parigi 2024. Come riporta il sito del Coni, il Cio ha accettato la proposta del Comitato Organizzatore dei Giochi che si disputeranno tra 5 anni in Francia, per quanto concerne l’inserimento di quattro nuove discipline: breakdance, surf, arrampicata e skateboard. “Tutti e quattro gli sport proposti sono chiaramente in linea con l’Agenda 2020 olimpica. Contribuiscono ...

Parigi 2024 - il Comitato Esecutivo accetta la proposta dei 4 nuovi sport. Ok finale a dicembre 2020 : "Quando abbiamo preso in considerazione le nuove discipline per la nostra proposta, siamo stati guidati da tre principi: sostenibilità, sport che parlano ai giovani e quelli che riflettono l'identità ...

Olimpiadi 2024 a Parigi - ok a breakdancing - surf - arrampicata e skateboard : ... sostiene le 4 discipline: "Quando abbiamo preso in considerazione nuovi sport per la nostra proposta, siamo stati guidati da tre principi: sostenibilità, sport che parlano ai giovani e che ...

Novità alle Olimpiadi di Parigi 2024 : breakdance - surf - arrampicata e skateboard : ... "Quando abbiamo preso in considerazione nuovi sport per la nostra proposta, siamo stati guidati da tre principi: sostenibilità, sport che parlano ai giovani e che riflettono l'identità di Parigi ...

Novità alle Olimpiadi di Parigi 2024 : breakdance - surf - arrampicata e skateboard : Breakdancing, surf, arrampicata e skateboard. Parigi 2024 si prepara ad ospitare, tra le varie discipline, 4 nuovi sport. Il comitato esecutivo del CIO (Comitato Olimpico Internazionale) ha accettato la proposta della commissione del programma olimpico per i giochi francesi."Tutti e quattro questi sport - motiva il presidente del CIO Thomas Bach - sono chiaramente in linea con l'Agenda 2020 olimpica. Contribuiscono a rendere il programma dei ...

Sollevamento pesi presente alle Olimpiadi di Parigi 2024 - conferma dal CIO dopo gli scandali doping : Il Sollevamento pesi sarà presente anche alle Olimpiadi di Parigi 2024. La notizia è arrivata nella giornata odierna dopo che il Comitato Esecutivo del CIO, riunitosi nella sede centrale di Losanna, ha dato l’ok alla conferma di questo sport nel calendario della rassegna a cinque cerchi. C’erano alcuni dubbi visti i tanti scandali doping che hanno coinvolto la disciplina ma il CIO ha deciso di dare fiducia al Sollevamento pesi dopo ...