optimaitalia

(Di venerdì 3 maggio 2019)Non solo internazionali, anche i biglietti per i concerti degli artisti italiani vengono rivenduti a prezzo maggiorato sul mercato secondario. Così, in un 2019 particolarmente ricco di tournée importanti, il secondarenon si arresta.Denunce ed esposti non sono serviti poi a molto: ad oggi la situazione non è molto differente da quella dello scorso anno, nonostante l'introduzione dei biglietti nominali, ma solo ed esclusivamente per i grandi show internazionali.Assomusica presenta unad AGCOM. Nel mirino i siti Viagogo, StubHub e MyWayTicket colpevoli di aver consentito la compravendita di biglietti a prezzo maggiorato rispetto a quello approvato. Si parla dei biglietti per i concerti di Jovanotti, Laura Pausini e Biagio Antonacci ma anche di Elisa, Jack Savoretti e Thegiornalisti, tutti artisti impegnati in tournée importanti quest'anno. Jovanotti ha ...

OptiMagazine : Nuovo esposto contro il secondary ticketing, la legge c’è ma non viene applicata: nel mirino biglietti per Jovanott… - venti4ore : Concorsi al Pugliese, storia infinita: nuovo esposto alla guardia di finanza - paolomaiello : @MattiaDGaudio @BullaInterista @seriartesnc @Marco33002727 @tosini_michela @mike_fusco Dopo lo scudetto di cartone,… -