Napoli | tre feriti per colpi di arma da fuoco | anche una bambina

Napoli - sparatoria tra la folla : tre feriti a colpi di pistola - c'è anche una bambina : Tre persone, tra la quali una bambina, sono rimaste ferite poco fa a colpi di arma da fuoco in piazza Nazionale, a Napoli. Le circostanze del ferimento non sono ancora state chiarite dalla polizia.

Napoli - la confessione choc del nipote del boss : «Sì - ho costretto Vincenzo a scavarsi la fossa e l'ho ucciso» : Ha preso la parola e ha confessato. «Sì, è vero, sono stato io... l?ho fatto perché ho perso la testa, giravano troppe chiacchiere sul conto della mia famiglia....

Napoli - la confessione choc del nipote del boss : «Sì - ho costretto Amendola a scavarsi la fossa e l'ho ucciso» : Ha preso la parola e ha confessato. «Sì, è vero, sono stato io... l?ho fatto perché ho perso la testa, giravano troppe chiacchiere sul conto della mia famiglia....

Napoli-Cagliari - ecco dove vedere la partita in streaming e in tv : Napoli – Cagliari streaming e tv, ecco dove vederla su Sky e DAZN Napoli Cagliari streaming| Napoli-Cagliari si disputerà domenica 5 maggio alle ore 20.30. Match valido per la 35a giornata di Serie A. Gli azzurri vogliono blindare il secondo posto, il Cagliari invece è salvo e verrà al San Paolo per giocarsela a viso aperto. Napoli-Cagliari in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà visibile su Sky Sport, come di ...

Napoli-Cagliari streaming live - ecco dove e come vedere il match : Napoli Cagliari streaming live , ecco dove e come vederla. ecco gli Highlights dell’ultima sfida tra le due squadre VIDEO: Napoli Cagliari streaming Diretta live ecco dove vederla Guardala QUI in diretta in modalità match live La sfida tra Napoli-Cagliari sarà trasmessa su Sky Sport(canale 202) e Sky Sport 251 e, dunque, potrà essere seguita in […] L'articolo Napoli-Cagliari streaming live, ecco dove e come vedere il match proviene da ...

Campania - Maggio dei monumenti 2019 : a Napoli eventi e mostre gratuite. Ingressi liberi in alcuni musei : Visite guidate tra i luoghi simbolo del Settecento napoletano. Percorsi animati e mostre gratuite. In programma anche concerti e spettacoli teatrali. Questi alcuni degli eventi organizzati in occasione del 220esimo anniversario dei moti rivoluzionari del 1799. L'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli ha ...

Fedele : “Napoli e Milan potrebbero fare uno scambio importante” : Enrico Fedele, ha parlato di Lorenzo Insigne e di calciomercato, rivelando un possibile scambio che si potrebbe concretizzare con il Milan. Le sue dichiarazioni : “Giocando col 4-4-2 Ancelotti non ha bisogno del regista ma di fisicità, per questo s’è parlato di uno scambio col Milan. Insigne può andare in rossonero con Bakayoko al Napoli dopo che il Milan lo avrà riscattato dal Chelsea”. LEGGI ANCHE : Fedele: “Napoli ...

Sky – Incontro De Laurentiis-Ancelotti-Insigne-Raiola : il futuro potrebbe essere a Napoli : Dopo la foto sui social che ufficializza il rapporto con Raiola, da Sky arriva la notizia che si aspettava su Lorenzo Insigne. Secondo la redazione sportiva l’attaccante azzurro resterà a Napoli. Questa mattina ci sarebbe stato un Incontro tra Lorenzo accompagnato da Raiola e il presidente De Laurentiis con Giuntoli e il mister Ancelotti. Toni distesi tra le parti che si sono confermate la reciproca volontà di continuare insieme I ...

Treno Frecciarossa Trenitalia - da Brescia a Napoli soppresso i due macchinisti erano ubriachi fradici : La direzione di Trenitalia ha dichiarato che niente di simile era mai accaduto in precedenza. Che sia vero o meno che non fosse mai capitato, l’episodio che si è verificato a carico di uno dei convogli del servizio ferroviario italiano ha davvero dell’inverosimile. Il fatto è accaduto la mattina di domenica 28 aprile e si candida per entrare negli annali delle Ferrovie dello Stato, anche se non si tratta proprio di una storia ...

1 maggio al museo : le mostre da visitare per la Festa dei Lavoratori a Milano - Roma e Napoli : Milano coglierà l’occasione per inaugurare una nuova retrospettiva su Roy Lichtenstein, mentre Napoli e Roma continuano con le imperdibili mostre della stagione: la giornata del 1 maggio sarà ricca di iniziative e luoghi da visitare, in alcuni casi anche gratuitamente, in tutte le maggiori città italiane. Ecco tutte le mostre e i luoghi aperti per la Festa dei Lavoratori.Continua a leggere

Napoli - lo street food senza regole assedia le botteghe storiche : Bar e sfogliatelle a San Gregorio Armeno, a San Biagio dei Librai si fanno largo le friggitorie, e in via San Sebastiano spariscono i negozi di musica per fare spazio ai baretti. Mentre Napoli...

Napoli - l'agente di Younes fa sognare i tifosi : 'potrebbe ripercorrere le orme di Mertens' : l'agente del calciatore del Napoli ha parlato in vista del prossimo anno, lanciandosi in un ardito paragone ' Ciò che avete visto ieri, per me, non è una novità. Ha fatto la miglior prestazione da ...

Napoli - l’agente di Younes fa sognare i tifosi : “potrebbe ripercorrere le orme di Mertens” : L’agente del calciatore del Napoli ha parlato in vista del prossimo anno, lanciandosi in un ardito paragone “Ciò che avete visto ieri, per me, non è una novità. Ha fatto la miglior prestazione da quando è a Napoli; diventa micidiale in fase di finalizzazione. E’ uno che ha le qualità per incidere fortemente. La sua grande dedizione ha convinto Ancelotti nell’utilizzarlo; mi auguro che riceva ancora continuità per ...

Brescia - i macchinisti hanno bevuto : soppresso treno per Napoli : Avevano bevuto troppo i due macchinisti del treno Frecciarossa 9604 per Napoli che era in partenza dalla stazione di Brescia domenica mattina alle 5:17. L’increscioso episodio, reso noto da un comunicato di Trenitalia, ha lasciato a piedi 67 passeggeri che sono stati dirottati alla stazione di Milano Centrale affinché potessero raggiungere le loro destinazioni con altri convogli. Il viaggio del Frecciarossa in questione, infatti, una volta ...