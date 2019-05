Fca | in I trim utile netto 508 mln | -47% | | conferma target 2019

Fca - Manley assicura : "Domostreremo che primo trimestre è il più debole" : Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato risultati in chiaroscuro , con un utile netto adjusted sceso a 0,6 miliardi . Ma il numero uno della casa d'auto italo-americana, Mike Manley , afferma che i ...

Fca - Manley assicura : "Dimostreremo che primo trimestre è il più debole" : Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato risultati in chiaroscuro , con un utile netto adjusted sceso a 0,6 miliardi . Ma il numero uno della casa d'auto italo-americana, Mike Manley , afferma che i ...

Fca - primo trimestre debole ma Manley conferma i target 2019. Sale il titolo : Pubblicati i risultati dei primi tre mesi del 2019 della casa automobilistica italo-statunitense. Come previsto, tutti gli indicatori hanno mostrato una flessione rispetto allo stesso periodo del 2018. L'amministratore delegato del Lingotto, tuttavia, è «fiducioso» sul raggiungimento degli obiettivi. titolo in rialzo in Borsa...

Heritage HUB : tutto il patrimonio Fca in uno spazio unico : E’ stato inaugurato oggi, negli spazi dell’ex Officina 81 di via Plava a Mirafiori, l’Heritage HUB, ambiente sospeso tra passato e futuro che ospita il dipartimento FCA Heritage e la sua missione di tutela dell’inimitabile patrimonio storico dei marchi italiani del Gruppo: una sede di lavoro, di servizi e di vendita, ma anche un’emozionante vetrina […] L'articolo Heritage HUB: tutto il patrimonio FCA in uno ...

Renault punta sulla Nissan per matrimonio con Fca : Teleborsa, - Si susseguono le indiscrezioni stampa di M&A che agitano il settore auto nell'ultimo periodo, con FCA sempre al centro dei rumors. Secondo quanto riportato dal Financial Times, la Renault ...

Fca svetta sul listino sulle voci di matrimonio con Psa : MILANO - Il titolo Fca svetta sul listino principale di Piazza Affari, dove arriva a toccare un progresso del 3,5% in una giornata sostanzialmente incolore per i mercati europei, salvo poi ritracciare ...

