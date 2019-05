Fatturazione a 28 giorni | l’Agcom multa Sky

Oltre il danno la beffa dei mancati rimborsi per Fatturazione a 28 giorni - associazioni consumatori infuriate : La decisione del Consiglio di Stato di rinviare la decisione sui rimborsi per la fatturazione a 28 giorni degli operatori telefonici, così come raccontata ieri, era destinata a destare scalpore e in effetti così è stato. Le associazioni dei consumatori operanti in Italia hanno appena rilasciato delle dichiarazioni al vetriolo sul mancato indennizzo, ipotizzando pure che nessun risarcimento verrà più elargito. Partiamo dal comunicato dell'ADUC ...