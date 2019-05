Ultime Notizie Roma del 02-05-2019 ore 11 | 10

romadailynews

(Di giovedì 2 maggio 2019)dailynews radiogiornale regolati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli esplode lo scontro tra Stati Uniti e Russia Mentre continua pericolosamente a salire la tensione nelle strade in Venezuela la crisi del paese latinoamericano iniziato un vero e proprio braccio di ferro per Volta 19 Ostia Con le minacce e Tonic di guerra fredda due ragazzi sono stati sparati da casa verso il neghev incidentale non si ha notizia di vittime lo ha riferito la radio militare in precedenza nella zona erano risuonate sirene di allarme nella nottata l’aviazione israeliana ha colpito una base terroristica di Amazon nel nord della striscia quell’attacco ha spiegato un portavoce militare è giunto che ieri i palestinesi di Gaza Hanno lanciato palloni esplosive incendiari verso Israele ancora violenze di strada è ancora sangue con vittime giovanissima Londra Dove In serata ho 15 anni è ...

