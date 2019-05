Milano | via alle visite guidate delle Gev nei parchi della città

Milano Food City al via - settimana dedicata a cibo solidarietà : Milano, 2 mag., askanews, - Saranno il sindaco Giuseppe Sala e l'arcivescovo Mario Delpini a dare il via domani, alle ore 17.30 presso il Refettorio Ambrosiano, alla terza edizione di Milano Food City.

Milano - meno avviamenti al lavoro : "In 6.000 a rischio esclusione" : Milano, 29 aprile 2019 - Giovani che inventano nuove opportunità di lavoro nella manifattura o nel commercio , startup hi-tech e un revival dell'agricoltura alle porte di Milano. Precari e rider che ...

Milano. Poteri di polizia amministrativa al personale viaggiante su treni : L’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e polizia Locale di Regione Lombardia ha commentato quanto avvenuto a bordo di un convoglio della

Milano - il progetto di rigenerazione urbana in Via Grosio di Arcadia Center vince un altro importante premio [FOTO] : Arcadia Center, l’ambizioso progetto di rigenerazione urbana a cura dello Studio Giuseppe Tortato Architetti, nel quartiere gallaratese a Milano, ha vinto la Menzione d’Onore ai The Plan Awards 2019, nella categoria Business&Office. A convincere la giuria di esperti internazionali, chiamati a decidere, l’architettura sinuosa e sostenibile dell’immobile, tuttora in costruzione (la consegna è prevista entro la fine dell’anno) che occupa una ...

Un bacio a Milano in attesa di un futuro insieme - i progetti di Belen e Stefano dopo il viaggio in Marocco : Belen Rodriguez e Stefano De Martino paparazzati prima del loro viaggio in Marocco: la serata in compagnia di parenti ed amici progettando un futuro insieme Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno sancito il loro ritorno di fiamma con il viaggio in Marocco insieme al figlio Santiago. dopo più di due anni da separati, il ballerino e la showgirl hanno ritrovato il sorriso e non si nascondono più neanche di fronte agli obbiettivi dei ...

Maxi-furto a Matteo Viviani : il colpo alla "Iena" aretina nella sua casa di Milano : Una "Iena" è finita nel mirino dei ladri. Ed è proprio Matteo Viviani, aretino e da sempre uno degli inviati di punta della trasmissioene televisiva di Italia Uno. L'appartamento di Milano di Matteo ...

Svaligiata casa di Matteo Viviani de 'Le Iene' a Milano : un colpo da migliaia di euro : È stata una pasquetta a dir poco amara quella di ieri per il noto inviato de 'Le Iene' Matteo Viviani. Stando, infatti, a quanto riportato questa mattina da tutte le principali testate giornalistiche italiane, la sua abitazione, un appartamento in zona Dergano, nella periferia Nord di Milano, dove l'ormai popolarissimo personaggio televisivo convive con la moglie Ludmilla Radchenko e i due figli piccoli, sarebbe stata Svaligiata. Ladri a casa di ...

Milano. Al via la terza edizione del tour del Social Camper : Riparte da Milano il tour del Social Camper, la struttura itinerante che porta tra i cittadini la cultura della prevenzione

Milano. Cascina di via De Lemene : online l’avviso per il rilancio e la gestione : È disponibile online l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per il rilancio e la gestione dell’antica Cascina Boldinasco di via

Intervento di soccorso in via Milano per un'anziana : BOLZANO. Un equipaggio di soccorso del 118 ed una pattuglia di vigli del fuoco cono intervenuti ieri mattina verso le 11 in via Milano. I vicini di una donna anziana hanno dato l'allarme non riuscendo ...

Milano. Tra via Albricci e via Larga cantieri per riqualificazione armamenti e fermate : Al via i lavori per la riqualificazione dell’asse tranviario tra via Larga e via Albricci dove saranno sostituite le rotaie

Roma - il viaggio di Edin da Lucio a Lucio : un gol a Milano può valere doppio : Incrocia il passato, gioca per il presente ma con uno sguardo al futuro. In 90 minuti per Dzeko si nasconde un arco temporale completo a San Siro. A partire da quello che è stato, da quel Luciano ...

Il paradiso delle signore - episodio di oggi : Lisa vuole andare via da Milano : La soap opera di Rai 1 'Il paradiso delle signore' ha la capacità di sorprendere i milioni di telespettatori italiani che da anni seguono lo sceneggiato. Nelle ultime puntate, l'arrivo della Conterno ha provocato una sorta di tempesta nel rapporto di coppia tra Vittorio e Marta, che sono giunti alla separazione definitiva. Le anticipazioni dell'appuntamento di giovedì 18 aprile svelano che la presunta sorellastra del Conti sarà al centro ...

Mobilità - Terragni : 'Anello ferroviario di Milano integrerà linee metropolitana' : ''Sui binari dell'Anello ferroviario che circonda Milano si sta ipotizzando una linea che integri le cinque linee della metropolitana, una 'circle line' per collegare le periferie tra loro e queste ...