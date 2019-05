Milan | altro infortunio per Caldara | Bakayoko si scusa

Milano - il progetto di rigenerazione urbana in Via Grosio di Arcadia Center vince un altro importante premio [FOTO] : Arcadia Center, l’ambizioso progetto di rigenerazione urbana a cura dello Studio Giuseppe Tortato Architetti, nel quartiere gallaratese a Milano, ha vinto la Menzione d’Onore ai The Plan Awards 2019, nella categoria Business&Office. A convincere la giuria di esperti internazionali, chiamati a decidere, l’architettura sinuosa e sostenibile dell’immobile, tuttora in costruzione (la consegna è prevista entro la fine dell’anno) che occupa una ...

On Air : Milan - altro deferimento Uefa. Montella : «Felice del ritorno in viola» : Dopo aver recentemente annunciato il suo ritorno in panchina per giugno, il portoghese intervistato da Sport Bild ha detto di provare 'molta simpatia' per il Borussia Dortmund , che sta contendendo ...

Calciomercato Milan – Deulofeu dice basta : “Barcellona? Non torno più! Il mio futuro è altrove” : Gerard Deulofeu chiude le porte ad un nuovo ritorno al Barcellona e pensa al futuro: l’attaccante spagnolo resta un obiettivo del Milan per l’estate Se dovesse centrare la qualificazione in Champions League, il Milan avrebbe il budget necessario per sopperire ad alcune mancanze strutturali della squadra. Una su tutte, l’assenza di esterni d’attacco di ruolo (Calhanoglu e Suso sono adattati), capaci di rendere più pericolosa la manovra ...

Milan - non solo Ronaldo : Mirabelli ha un altro rimpianto di mercato… : Ai microfoni de ‘La Politica nel Pallone‘ su Gr Parlamento, è intervenuto l’ex dirigente del Milan Massimiliano Mirabelli, parlando di tanti argomenti. Queste le sue parole: “Conoscendo Rino, ama questo lavoro, ama il Milan e credo che nella sua testa non ci sia che il lavoro quotidiano, che non riesca a pensare a un futuro più lontano di questo campionato. Ma io lo vedo ancora per tanti anni alla guida del Milan. ...

Polemiche Juve-Milan - Virdis : “O gli arbitri sono incompetenti o altro…” : Sabato, il big match Juventus-Milan ha portato in dote più che altro Polemiche. Ex attaccante di entrambe, Pietro Paolo Virdis ha parlato degli episodi discutibili della gara ai microfoni di Radio Anch’io Sport. Le sue parole: “Ci sono diversi episodi, non uno. Il più eclatante è il rigore non dato, con una mano che si muove e cerca il contatto. Impossibile da non vedere. Il secondo è quello dato alla Juve: se quelli in alto ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Giovanni Malagò : “Milano ha un altro passo - Cortina è la bellezza delle montagne. Atmosfera unica” : Oggi si è conclusa la visita in Italia della Commissione di Valutazione del CIO che nel corso dell’ultima settimana ha effettuato dei sopralluoghi nelle località che potrebbero ospitare le Olimpiadi Invernali 2026, il nostro Paese è in corsa con Milano e Cortina d’Ampezzo che sono rimaste in lizza insieme a Stoccolma (Svezia). Giovanni Malagò, Presidente del CIO, e Octavian Morariu, Presidente della già citata Commissione, si sono ...

Milan banale - prevedibile e senza idee : di questo passo altro che Champions League… : Il Milan deve trovare al più presto le contromisure per ritornare ad offrire un gioco prolifico dopo alcune gare decisamente deludenti 11 uomini pronti a svolgere il “compitino”, questa l’impressione data dal Milan visto ieri (e non solo). La squadra di Gennaro Gattuso rischia seriamente di rimanere fuori dalla Champions League di questo passo, data sopratutto a ripresa della Lazio che al momento sembra essere molto più ...

Milan-Udinese : i rossoneri tornano alla vittoria - a 1.52. Cagliari-Juventus - un altro gol di Kean a 2.40 su Sisal Matchpoint : Dopo la sconfitta con l’Inter è arrivato anche lo scivolone con la Sampdoria a rallentare la marcia del Milan verso la Champions e ora i rossoneri devono guardarsi dalla Lazio – a meno 3 ma con una partita in meno – tornata prepotentemente in corsa. La squadra di Gattuso prova a ripartite dal match interno con l’Udinese che, però, ha un disperato bisogno di punti per non retrocedere. Gli esperti di Sisal Matchpoint non credono ...

Il presidente Scaroni : 'La Juve confronto al Milan è un altro mondo' : La Juventus è oramai il riferimento principale italiano per quanto riguarda il calcio, e lo sta diventando anche a livello mondiale, grazie alla capacità di saper combinare risultati sportivi a quelli economici. Ed è proprio il presidente del Milan Paolo Scaroni, in una dichiarazione rilasciata all'evento "Il Foglio a San Siro", a confermare questo fatto, riconoscendo l'abilità gestionale della presidenza e della dirigenza della Juventus. Oltre ...

Stadio Milano - Tronchetti Provera : “l’ideale sarebbe avere un altro stadio senza abbattere San Siro” : “San Siro e’ un luogo speciale per ogni tifoso e chiunque ami il calcio. Lascio alle societa’ la decisione con il Comune su cosa sia meglio fare. Da tifoso dico che questo e’ uno stadio che permette di vedere le partite in modo particolare, e’ bellissimo per gli spettatori, ha una storia. La parte economica conta, naturalmente, ma c’e’ anche quella emotiva. L’ideale sarebbe avere un altro ...

Cremona - scritte contro disabili | E a Milano uno viene fatto scendere dal treno : "Ce n'è già un altro" : Messaggio contro associazioni che si occupano di inclusività: "Qui una marea di handicappati", mentre nella città meneghina un 45enne è stato costretto a lasciare il regionale sul quale viaggiava

Inter-Milan - altro derby di mercato : Non solo De Paul. Un altro giocatore rischia di accendere un derby di mercato tra Milan e Inter : Steven Bergwijn . Come scrive la Gazzetta dello Sport , i nerazzurri sono passati all'attacco, ma i rossonero studiano la contromossa.

La Serie A si ferma - ma nel weekend non manca lo spettacolo calcistico : dove vedere la sfida tra leggende di Liverpool e Milan su Dazn e tanto altro : Nonostante lo stop di diversi campionati calcistici europei, nel weekend non mancherà lo spettacolo: dalla sfida tra leggende di Liverpool e Milan alla Coppa d’Africa. Ecco come seguire tutti gli appuntamenti su Dazn I principali campionati europei vanno in vacanza per gli impegni delle nazionali ma, su Dazn oggi si apre un weekend di grande sport. Gli appassionati potranno seguire sulla piattaforma streaming, live e on demand, oltre ...

Milan : i numeri ti premiano. Ma con l'Inter serviva altro : Il gol di Vecino dopo soltanto 3' ha indirizzato il derby dalla nascita. Tutto quello che i due tecnici avevano preparato in vista del match è evaporato, o quasi, dopo il gol dell'uruguaiano, efficace ...