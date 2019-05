MENTRE ERO VIA | anticipazioni ULTIMA puntata di giovedì 9 maggio

MENTRE ERO via - trama ultima puntata : una sconvolgente rivelazione : Anticipazioni Mentre ero via, ultima puntata: arriva la resa dei conti Si avvicina il gran finale per Mentre ero via, la fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno che ha conquistato il pubblico di Raiuno puntata dopo puntata. La sesta e ultima puntata di Mentre ero via andrà in onda il 9 maggio. Tutti i nodi verranno al pettine e, finalmente, si scoprirà cosa c’è dietro l’omicidio di Gianluca Grossi, il marito di Monica, e di ...

Nell’ultima puntata di MENTRE ERO via per Monica cambia tutto - cosa è successo quella notte? Anticipazioni 9 maggio : Il momento della resa dei conti è arrivato per i fan di Mentre ero via. Dopo la pausa di una settimana e l'astinenza di quindici giorni, Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno tornerà a vestire i panni di Monica e Stefano in vista del gran finale della prossima settimana, il 9 maggio. Sarà giovedì prossimo che milioni di spettatori scopriranno la verità su quello che è successo la famosa notte che i due protagonisti stanno ricostruendo a fatica e, ...

MENTRE ERO via - la quinta puntata anticipazioni della fiction con Vittoria Puccini : Dopo lo stop per la partita di semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina, torna la fiction di Rai1 con Vittoria Puccini e ideata da Ivan Cotroneo dal titolo Mentre ero via. La quinta e punultima puntata prevista per il 25 aprile è slittata al 2 maggio alle 21,25 sempre su Rai1. Imperdibile l’appuntamento perché siamo alla quinta e penultima puntata. Mentre ero via, trama generale: anticipazioni Di notte, in una villa sul Lago ...

MENTRE ERO Via sesta e ultima puntata : trama anticipazioni 9 maggio : Mentre ERO VIA sesta E ultima puntata. Torna giovedì 9 maggio 2019 su Rai 1 la fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno con l’ultima puntata di questa prima stagione. Di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Mentre Ero Via sesta puntata: trama anticipazioni 9 maggio Nell’ultima puntata di questa fiction con Vittoria Puccini le trame intricate della vita di Monica si sciolgono e la donna scoprirà ...

MENTRE ERO Via dove vedere le puntate in tv - streaming e replica : Mentre ERO VIA dove vedere. Da giovedì 28 marzo 2019 arriva su Rai 1 la fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. Mentre Ero Via dove vedere le puntate in tv e replica La fiction Mentre Ero Via andrà in onda in prima serata su Rai 1 alle ore 21:20 il giovedì a partire dal 28 marzo. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ...

MENTRE ERO Via cast : attori e personaggi della fiction su Rai 1 : Mentre ERO VIA cast. Da giovedì 28 marzo 2019 va in onda su Rai 1 la nuova fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno. Scopri chi sono attori e i personaggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Mentre Ero Via cast: attori e personaggi della fiction su Rai 1 Vittoria Puccini è Monica GrossiGiuseppe Zeno è Stefano De AngelisFlavio Parenti è Riccardo GrossiFrancesca Cavallin è Barbara GrossiAntonia Fotaras è SaraRiccardo Antonaci è ...

