Il Paradiso delle signore | puntate al 17 maggio | Nicoletta partorisce | Marta in ospedale

Blastingnews

(Di giovedì 2 maggio 2019) Nuovo appuntamento dedicato all’appassionante serie televisiva “IlDaily” ambientata negli anni ’50, e rinnovata per una nuova stagione prevista per il 2020. Negli episodi che i telespettatori avranno modo di vedere nel corso dell’ultima settimana di programmazione,Cattaneo diventerà mamma, dato che metterà al mondo la figlia nel magazzino milanese grazie all’intervento di Riccardo Guarnieri, per aver fatto arrivare in tempo l’ostetrica.Guarnieri invece dopo essere stata sequestrata, avrà un incidente stradale con il suo rapitore Luca Spinelli. Per fortuna la fidanzata di Vittorio Conti non perderà la vita, perché riceverà le dovute cure mediche inIl parto di, Luca ehanno un incidente Le tramein onda su Rai Uno dal 13 al 172019, rivelano che nel grande magazzino del centro di Milano ci sarà un ...

berta95italy : Il Paradiso delle Signore, spoiler: il parto di Nicoletta, la Guarnieri in clinica - LauraBini11 : @toiafrau Ti manderei il link ma non essendo molto ferrata non so come si fa su Twitter ahhahh ?? Comunque se scrivi… - TuttOSuLinuX : Attualità: Il paradiso delle signore, le parole di Ilaria Rossi: 'Qualche so... #Attualità #paradiso #signore… -